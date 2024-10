Manos que salvan a los perros de la calle en riesgo: la fuerza de un Corazón Canino

“Cuando nos llega la foto del perro con su familia, o vemos el video y lo descubrimos corriendo en el río, jugando, durmiendo en el sillón; en ese instante, el tiempo va hacia atrás y volvemos al día en que lo levantamos de la calle porque si no, se moría. Entonces lo ves sano, y es ahí cuando se cierra el ciclo, cuando sentimos una satisfacción profunda”, dice Nora. Pero para llegar a ese momento, a esa foto, han pasado días, meses, incluso años de trabajo y dedicación. Desde el primer llamado o mensaje que avisa que hay un perro tirado en una calle, ellas no se detienen.

Corazón Canino es una asociación sin fines de lucro. Desde hace diez años, se dedica al rescate y tratamiento de perros callejeros, para luego darlos en adopción responsable.

“En el 2011, cuando arrancamos, había muchos perros en las calles de la ciudad. Éramos como veinte personas trabajando por nuestra cuenta, ayudándolos, hasta que decidimos juntarnos para hacer más. La verdad es que, desde ese día hasta hoy, avanzamos muchísimo, y esto funciona”, cuenta Nora al teléfono, con una mezcla de cansancio y orgullo en la voz. Fue un día largo: entre el trabajo, juntar las donaciones, y los diez perros que cuidan en su casa.

Frente a Corazón Canino hoy están Milu, Ari, Luz, Laura y Nora y cuentan que en todos estos años, no pasó un solo mes sin que hayan rescatado un perro. Más adelante, también comenzaron a ayudar a gatos y otros animales, aunque su mayor experiencia sigue siendo con perros.

Hace unos días, una publicación alarmó a todos los que siguen la página. Hablaban de una deuda y de la posibilidad de hacer una pausa para cubrir el millón de pesos que debían en la veterinaria. Pero apenas tomaron esa decisión, les llegó un aviso urgente: había una perrita en mal estado. Y ellas hicieron lo que siempre hacen. “Lo pensamos en la tarde, pero y a la noche nos avisan de la perrita. Ni se nos ocurrió no salir, fuimos, la buscamos, conseguimos un hogar transitorio”, cuenta Nora.

A veces, se presentan casos que el veterinario Fantini, quien atiende a sus rescatados, no puede atender. Si el animal necesita un especialista, el pago deben hacerlo de manera inmediata, y tienen que salir a buscar tarjetas prestadas o donaciones. “Es un montón lo que hay detrás de cada rescate, un mundo de esfuerzos y de lazos que se tejen para mantener todo”, dice Nora.

Los fines de semana, Corazón Canino va a ferias de emprendedores, donde montan un puesto y venden relojes y cosas para perros, para recaudar dinero. “Si no hacemos todo eso, no se llega, y más ahora que los precios son una locura. También hay más perros en la calle. La gente los abandona, y ya nadie los socorre porque no pueden pagar una veterinaria”, cuenta.

En su página, también publican avisos de perros sanos que están perdidos, pero ellas se ocupan solo de las emergencias. “Lamentablemente, no podemos correr a levantar perros sanos, porque no tenemos ni el espacio, ni el dinero, ni el tiempo. Hoy somos cinco, que trabajamos, estudiamos, tenemos familia, llevamos una vida común y corriente además de rescatar a los perros”.

Ofrecer Tránsito

Colaborar no es solo un tema de dinero. Una de las misiones, una vez que se rescata al perro y se le da atención es encontrar dónde se quede. Los que ofrecen su casa para transito también pone su tiempo y esfuerzo para cuidarlo y alimentarlo. A veces, ofrecen un lugar solo por diez días, porque es lo que pueden, y eso ya es de gran ayuda.

“La mayoría de los gastos los cubrimos nosotras, y nos sirve. Son perros en situación crítica, y cuando están bien los ponemos en adopción”. Pero este también es un momento en el que hay que poner el cuerpo.

“No podemos darlos sin asegurarnos de que van a ser bien cuidados después de todo este esfuerzo. Nos ocupamos de que las familias sean responsables; el esfuerzo tiene que valer la pena. Sacarlos de la crisis es un trabajo enorme: llegar de tu trabajo, limpiarlo, curarlo, darle de comer. No podemos dejar que se vaya a cualquier lado, y eso tampoco es fácil”.

Bingo y solidaridad para afrontar gastos

La deuda se acumuló porque deben pagar una guardería mensual de 400.000 pesos, ya que tienen ocho perros ahí. En total, manejan 40 casos. Hay cuatro animales con discapacidades; una perra está con una cuidadora paga, y otro en una chacra, ellos usan pañales, tienen alimento especial, cremas para las escaras. Cada una de ellas ya tienen 10 perros en su casa y no pueden llevar más.

Para juntar fondos el domingo harán un bingo a las 16 en el Casino. Para participar, pueden escribir a la página o adquirir los cartones en la puerta.

Quienes quieran colaborar con aportes, pueden hacerlo a través de la página de Facebook Corazón Canino. Hay socios que aportan todos los meses y personas que apadrinan.