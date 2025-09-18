Corte total de la Ruta 6: prohíben el paso entre Paso Córdoba y El Cuy «hasta nuevo aviso»

Vialidad de Río Negro emitió un comunicado urgente para informar el cierre total de la Ruta Provincial N° 6, en el tramo que conecta Paso Córdoba con El Cuy. La medida se tomó debido a factores climáticos adversos.

Desde el organismo indicaron que la interrupción se mantendrá «hasta nuevo aviso» y solicitaron a los conductores que eviten transitar por la zona.

Cabe destacar que en Río Negro rige una alerta por tormentas, lluvias intensas e incluso hasta granizo por lo cual el corte se realiza con el fin de prevenir accidentes y garantizar la integridad de los viajeros-

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales de Vialidad Rionegrina y seguir las indicaciones de las autoridades.