Corte total de la Ruta 6: prohíben el paso entre Paso Córdoba y El Cuy «hasta nuevo aviso»
Desde Vialidad informaron que la decisión se tomó debido a "factores climáticos".
Vialidad de Río Negro emitió un comunicado urgente para informar el cierre total de la Ruta Provincial N° 6, en el tramo que conecta Paso Córdoba con El Cuy. La medida se tomó debido a factores climáticos adversos.
Desde el organismo indicaron que la interrupción se mantendrá «hasta nuevo aviso» y solicitaron a los conductores que eviten transitar por la zona.
Cabe destacar que en Río Negro rige una alerta por tormentas, lluvias intensas e incluso hasta granizo por lo cual el corte se realiza con el fin de prevenir accidentes y garantizar la integridad de los viajeros-
Se recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales de Vialidad Rionegrina y seguir las indicaciones de las autoridades.
