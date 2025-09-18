Otro día gris y de alerta en el Alto Valle, ¿qué pasa este jueves con la lluvia?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó dos alertas, amarilla y naranja, por tormentas para este jueves. Según lo anticipado, el fenómeno que combinará fuertes lluvias y hasta posibilidad granizo, alcanzará distintas regiones rionegrinas por ello te contamos cuál es el pronóstico para el Alto Valle.

El organismo informó que el área bajo alerta será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Tras esto detalló que «las mismas podrían provocar intensa actividad eléctrica, granizo, abundante caída de agua en cortos periodos y ráfagas de hasta 60 km/h».

Asimismo precisó que la provincia de Río Negro será la más afectada, pero no descartan que la inestabilidad se extienda incluso hasta Neuquén capital.

¿Qué pasa este jueves con la lluvia?

Según el pronóstico las lluvias regresarán al Alto Valle. El cielo estará nublado y se espera que la inestabilidad con lluvias y tormentas se intensifiquen en el transcurso de la jornada.

La alerta por tormentas incluye la posibilidad de caída de granizo, junto con ráfagas de viento y actividad eléctrica. Pero para aclarar, no es una certeza que este fenómeno impacte en toda la región, tal vez afecte a zonas rurales.

En ciudades como Roca se espera que la lluvia se instale desde la mañana y se mantenga incluso hasta la noche. Además se le sumará el viento durante la tarde con ráfagas de hasta 50 km/h.

En tanto en la ciudad de Neuquén capital si bien no hay pronóstico de lluvia, se informó que el cielo se mantendrá nublado durante todo el día y al igual que en Roca, se espera viento en horas de la tarde.