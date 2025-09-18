Lluvia intensas, tormentas y hasta granizo: alerta en Río Negro, Chubut, La Pampa y siete provincias más este jueves

Las malas condiciones del clima regresan este jueves en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantiene una alerta amarilla por fuertes lluvias y vientos que rige este jueves para zonas de Río Negro, Chubut, La Pampa, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco Formosa y Corrientes.

Cómo afecta a la Patagonia la alerta por lluvias intensas de este jueves

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo».

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

En algunas zonas, el aviso sube a alerta naranja. En este caso, “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas”.

Acá, se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Agencia de Noticias Argentinas.