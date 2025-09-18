ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Lluvia intensas, tormentas y hasta granizo: alerta en Río Negro, Chubut, La Pampa y siete provincias más este jueves

El mal clima se mantiene este jueves en varias zonas del país, con fuertes precipitaciones. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.

Te puede interesar

Redacción

Por Redacción

Alerta afecta a 10 provincias.

Alerta afecta a 10 provincias.

Las malas condiciones del clima regresan este jueves en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas

De esta manera, el SMN mantiene una alerta amarilla por fuertes lluvias y vientos que rige este jueves para zonas de Río Negro, Chubut, La Pampa, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco Formosa y Corrientes.

Cómo afecta a la Patagonia la alerta por lluvias intensas de este jueves

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo».

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

En algunas zonas, el aviso sube a alerta naranja. En este caso, “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas”. 

Acá, se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Agencia de Noticias Argentinas.


Temas

alerta por lluvias

Bariloche

Cipolletti

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Roca

Servicio Meteorológico Nacional

Viedma

Las malas condiciones del clima regresan este jueves en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios