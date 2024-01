Covid 19 en Neuquén: ya hay un «leve aumento de casos» y esperan una suba

Argentina atraviesa una nueva ola de casos de Covid 19 a partir de la subvariante JN.1 que genera un promedio diario de 472 casos en la semana del 8 al 14 de enero. Araceli Gitlein Zuwenger, referente de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Neuquén, habló en RIO NEGRO RADIO sobre la situación en la provincia. Aseguró que hubo un «leve aumento de casos» y consideró que podrían subir. Además, insistió en la importancia de la vacunación.

Araceli Gitlein Zuwenger, referente de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Neuquén, refirió a la situación que atraviesa el país, donde se duplicaron los casos y causaron gran preocupación. «Aparte de esto, la provincia de Neuquén tiene un leve aumento de casos», confirmó.

Si bien el incremento es leve, Gitlein Zuwenger, abrió la posibilidad de que «también registremos un aumento«. Consideró «lo que ocurre en Buenos Aires, tiene una llegada a nuestro lugar con unos 15 días«, por esto esperan que el nuevo parte sume más casos.

Ante el aumento de casos, hizo énfasis en la vacunación. «Si alguna persona no se vacunó, tenemos vacunas para hacer los refuerzos que son necesarios», comentó. «El país invierte mucho dinero en vacunas y sirven cuando las tenemos en nuestra gente, no en las heladeras», agregó.

La referente de Inmunizaciones dijo que, como comunidad, «tenemos una responsabilidad social». «Cuando yo no me vacuno, no solo me perjudico, también perjudico a los otros». Contó que la vacunación debe realizarse cada seis meses o un año, dependiendo la necesidad.

Gitlein Zuwenger aseguró que hay gran stock de vacunas. «Si alguna persona va a un lugar y no hay vacunas, es porque hubo fallo en la gestión«, afirmó. Además, comunicó a la población de que «si no hay vacunas en algún lugar, que se comunique con el Ministerio de salud o del área de inmunizaciones y vamos a buscar cuál es la situación».

Por último, recordó que las vacunas tardan en generar inmunidad, «las vacunas no hacen magia, no podemos pretender vacunarnos hoy y mañana tener los anticuerpos, pero hay que vacunarse», finalizó.

Escuchá a Araceli Gitlein Zuwenger, en RÍO NEGRO RADIO:

