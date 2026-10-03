Crean el primer test rápido del mundo para detectar la cepa Andes del hantavirus de la Patagonia

En el Laboratorio de Biología Molecular del hospital de Bariloche se hace el diagnóstico de hantavirus. Foto: archivo

Detectar el hantavirus a tiempo puede ser decisivo: si el diagnóstico se demora, la enfermedad puede avanzar rápidamente y provocar un grave compromiso pulmonar. Un equipo de la Universidad Austral de Chile creó el primer test rápido del mundo que permite detectar la cepa Andes, la variante del hantavirus que prevalece en la región patagónica de Chile y Argentina, la más mortal y que puede transmitirse de persona a persona.

El kit funciona al igual que un test de Covid-19, con muestras de sangre, suero o plasma y permite acceder a los resultados en apenas cinco minutos.

El trabajo fue liderado por Alejandro Rojas, de la Facultad de Medicina de la UACh, y comenzó en 2017 con financiamiento del Gobierno Regional de Los Ríos. A partir de esta investigación, el equipo logró desarrollar anticuerpos obtenidos desde alpacas, capaces de neutralizar el virus Andes, variante del hantavirus presente en Chile.

“El test detecta los anticuerpos que la persona produce cuando se infecta. En cinco minutos, una persona con síntomas en una zona de riesgo marca una línea positiva. Esto es clave en época de enfermedades respiratorias para determinar rápidamente cuándo se trata de Hanta y aplicar los protocolos correspondientes”, detalló Rojas, director del proyecto.

Paralelamente, este equipo científico chileno trabaja junto a la viróloga Nicole Tischler en la fase preclínica de tres terapias neutralizantes. Estos anticuerpos monoclonales se unen directamente al virus Hanta para bloquear la capacidad infectiva, funcionando como un antídoto frente a la infección.

En este sentido, Rojas advirtió que el objetivo final es el tratamiento. En dos años, estiman, podrían comenzar los ensayos clínicos de un medicamento para inyectar estos anticuerpos y salvar la vida del paciente.

Cómo impacta en la Patagonia Argentina

En lo que va del 2026, Río Negro registró cuatro casos de hantavirus: tres, provenientes de Bariloche y uno, de El Bolsón. Dos de ellos sobrevivieron; otros dos no. El número está dentro del promedio esperado.

Rodrigo Bustamante, médico veterinario del Área de Epidemiología del hospital Ramón Carrillo de Bariloche, valoró el nuevo test rápido. “Es una herramienta útil para lugares alejados donde no es posible contar con un diagnóstico rápido por PCR. Ambos métodos detectan lo mismo y el test permite tener el diagnóstico en solo 5 minutos”, resaltó.

Mencionó que a diferencia de la PCR (una prueba de laboratorio que detecta el virus), el test no requiere un laboratorio ni personal calificado. “Facilita el diagnóstico e incluso podría hacerse en la guardia para descartar o confirmar rápidamente. Si da positivo, luego se podría confirmar con la PCR”, especificó Bustamante.

En el Laboratorio de Biología Molecular del hospital de Bariloche se hace el diagnóstico de hantavirus. Foto: archivo

Advirtió que el laboratorio de PCR “es un análisis muy caro y requiere gente especializada. Entonces, se trata de filtrar y no es que ante cualquier sospecha, se hace. Se trata de cuidar los recursos”.

Bustamante comentó que un laboratorio privado argentino avanzó en un test rápido similar al que desarrolló Chile, pero está pensado en la variante de hantavirus del norte del país, donde se registran muchos más casos que en el sur -aunque la tasa de mortalidad es más baja-.

“Los esfuerzos apuntarían en adaptarlo a la cepa Andes. Lo destacable del desarrollo en Chile es que usan anticuerpos monoclonales que, el día de mañana permitiría lograr un tratamiento, pero es un objetivo más lejano”, aclaró.

En Chile, los investigadores se comprometieron a entregar 5 mil tests de forma gratuita al sistema público para las comunas con mayor exposición al roedor transmisor.

“Chile viene trabajando hace rato en hantavirus porque en el sur del país tienen más casos que nosotros. Seguramente, con la visibilidad que tomó el hantavirus a nivel mundial con los casos del crucero ahora tiene más repercusión. En otro momento, esto hubiera pasado desapercibido”, dijo.

En tanto, Bariloche avanza con un ensayo vinculado al tratamiento de hantavirus. Sin embargo, los pocos casos que se registran dificultan sacar conclusiones. Por eso, el tratamiento experimental incluye ahora a Neuquén y Chubut. “Se evalúa un antiinflamatorio potente, pero no es preventivo. Se implementa cuando el paciente ya tiene dificultades respiratorias, cuando el cuadro tiene una marcada desmejoría. Hasta ahora, se usó en unos cinco pacientes, de modo que no es posible sacar una conclusión, señaló.