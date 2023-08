Crecida del río Negro pocas veces vista en Roca: creció el caudal y hay campings bajo agua

«Hace una semana no estaban las mesas bajo el agua», reveló Norma, una vecina de Roca quien hace años vive en la margen norte del río Negro, a la altura de Paso Córdoba; a metros de la costa del río en el Club Náutico.

Los importantes incrementos en los caudales de los ríos Limay y Neuquén tuvieron eco en el río Negro y creció abruptamente el curso de agua en las últimas semanas. Diario RÍO NEGRO realizó una recorrida por la zona.

La lluvia de las últimas semanas se sumó al aumento de la erogación, por lo que las inundaciones y filtraciones se incrementaron en Roca y en las localidades del Alto Valle rionegrino.

«Está creciendo muchísimo. Ya se nos quedaron todas las mesas abajo del agua, las parrilleras, todo. Está creciendo bastante. Decían que iba a ser la última crecida el domingo, pero bueno, no sé», dijo con incertidumbre Norma.

Inundaciones en la costa del río Negro por la crecida de los ríos. Fotos: Alejandro Carnevale.

Hasta ahora, el lunes no se notó una nueva crecida del agua sino que se mantiene, pero en el acumulado se estima que el agua avanzó por lo menos 40 metros hacia la costa, barriendo con todo lo que habitualmente hay, árboles, mesas, fogones, carteles y hasta basura.

Algunos vecinos idearon sus propios «diques» de contingencia, para mantener bajo control el agua y hasta ingresaron tierra para tener caminos para pasar con sus vehículos allí donde el agua arrasó.

Desde el Club Náutico, contaron que perdieron algunas mesas de cemento y tuvieron que salir a recuperar fragmentos que se iban con la fuerte correntada del río. Se estima que habrá pérdidas materiales.

«El año pasado creció, pero no llegó a las mesas», contó la mujer quien dijo que no había vivido una crecida de esta magnitud. Hay preocupación de que esta situación se resuelva ya que está en juego no solo las viviendas de los barrios costeros, sino para estos clubes la temporada de verano.

Crecida del río Negro: 16 kilómetros de costa afectada

La costa del río Negro en Roca abarca 16 kilómetros y algunos barrios semipoblados como Buenos Aires Chico y Paso Córdoba, principalmente.

Manuel Carrillo, director de Defensa Civil del Municipio de Roca, comentó que se reportaron problemas de filtraciones y humedad en viviendas pero no hubo desbordes ni inundaciones en casas de familia. «No hubo evacuados hasta el momento», informó. «No hemos tenido hasta el momento inconvenientes, si bien hemos estado recorriendo», explicó el funcionario.

A su vez, Carrillo explicó que para esta tarde a las 16 se espera un «último pulso de aumento del río Neuquén», que incrementará un poco más el caudal del Negro. Serán unos 100 metros cúbicos más en el río Negro que llegará a los 1400 previstos.

El funcionario dijo que es lo que estaba previsto solo que llega con demoras y llevó tranquilidad ya que no aportaría mucho más de lo que ya está crecido. «Mañana alrededor de las 9 veremos como impacta», aseguró.

Desde Defensa Civil continuarán con las recorridas preventivas y de asistencia a las zonas afectadas. Recomiendan a estas familias tomar los recaudos necesarios para preservar sus bienes y la seguridad y hacen especial énfasis en quienes habitan en asentamientos ubicados en terrenos anegadizos. Ante cualquier inconveniente comunicarse con el 103.

La crecida que se esperaba en metros cúbicos

Fuentes municipales explicaron hace diez días que el caudal del río Limay, erogado por el compensador Arroyito, incrementaría a 900 metros cúbicos por segundo a partir del 17 de agosto. En tanto, el caudal saliente del compensador El Chañar ascendería desde 500 metros cúbicos por segundo en el caso del río Neuquén.

«Estos aportes marcarán un paso por las costas de 1.400 metros cúbicos por segundo, cuyos pulsos se percibirán a partir del día domingo (20 de agosto) en la zona de rivera local», habían advertido para el río Negro, desde el Municipio de Roca.