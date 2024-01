Crimen en Santa Teresita: despiden a Tomas Tello con una ceremonia íntima de familiares y amigos

Tal como se había adelantado, el último adiós de Tomás Valentín Tello Ferreyra (18), el joven asesinado por una patota en la madrugada de Año Nuevo en Santa Teresita, comenzó puntual con la presencia de sus familiares y amigos.

«Lo único que espero es que se haga justicia y que todos paguen, que todos vayan presos, que todos tengan perpetua», dijo Samanta, la madre de la víctima, ante los presentes que escucharon sus palabras en silencio.

Por su decisión, anticiparon desde la familia en la previa, los restos del adolescente no fueron velados, sino que fueron trasladados desde la sala velatoria directamente al cementerio en Mar de Ajó, donde se depositarán en un nicho.

En diálogo con medios antes de la ceremonia, la madre del joven asesinado en el balneario bonaerense dijo que su hijo «no era amigo de los homicidas» y confirmó su encuentro con el intendente del partido de La Costa, Juan de Jesús.

“No vi el video, pero me pregunto cómo habrá sufrido esas seis cuadras que lo corrieron a palos”, indicó cuando se le preguntó si había presenciado las imágenes del ataque a su hijo, que fue perseguido por la patota hasta ser apuñalado mortalmente.

“No caí, desde ayer que no paro de dar entrevistas y no tuve ni un momento de ponerme a llorar por mi hijo. Veo la tele y no lo puedo creer… No puedo creer”, agregó Samanta, visiblemente conmovida por su pérdida.

La mujer se encontraba con su abogado, Adrián Rodríguez. Sobre el avance de la casua, el letrado confirmó que Samanta, quien se encuentra cursando un avanzado embarazo, declarará como testigo ante el fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 del departamento judicial de Dolores.

La caravana de autos, informaron desde los medios nacionales, comenzó su recorrido desde las 17:14. Fue acompañada por decenas de vehículos, entre autos y motos, en los que circulaban los familiares, amigos y allegados del adolescente.

