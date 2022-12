Conductores criticaron el costo y las exigencias de la RTO en Roca

En los últimos días del año muchos conductores se apresuran para que sus vehículos cumplan con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y poder salir de vacaciones sin inconvenientes. Los turnos se pueden solicitar ingresando al sitio de Vialidad Río Negro y el costo básico es de 4.300 pesos, vigente desde los primeros días de este mes. En Roca muchos criticaron este requisito para circular.

Uno de los vecinos expresó que está de acuerdo con la realización de la RTO, pero entiende que algunos no pueden pagarla. «En este momento de inflación se justifica y no tanto, porque no todos están en condiciones de pagarla», contó y agregó que» no todas las personas la hacen porque económicamente no pueden. Está complicado».

Otra de las personas que realizó la fila para realizar la RTO manifestó estar de acuerdo con la verificación, pero no con los costos. «Pienso que esta bien que nos exijan que todos los años la hagamos, pero los precios son muy elevados«, apuntó.

Para los autos «más antiguos»

A diferencia de los anteriores, uno de los vecinos dijo que no está de acuerdo con que se realice todos los años a los autos medianamente nuevos. «Se hace mucho un año, se tendría que extender un poco más. Capaz para los autos más antiguos sí debería ser todos los años, pero para los más modernos no, no es necesario«, contó.

Además, expresó su molestar al momento de realizar la verificación a fin de año «para esta fecha se juntan todos los turnos, se hace un quilombo para nosotros y los que trabajan acá«.

Con respecto a los costos la mayoría consideró que han ido aumentando «muchísimo».

«Exigen mucho y las calles están hechas un desastre, tanto las rutas como las de la ciudad. Eso nos juega en contra«, exclamó uno de los ciudadanos.