Cuestionan los ataques al Instituto Nacional del Teatro

«Nos sorprendió el grado de ignorancia y el peligro de hacer declaraciones públicas comunicando información errónea«. La hacedora teatral de Viedma, Verónica Caliva, cuestionó las recientes declaraciones del asesor presidencial Federico Sturzenegger, al acusar al Instituto Nacional del Teatro (INT) de tener «unidades básicas en todas las provincias», a través de las cuales «el kirchnerismo y La Cámpora repartían plata a la cultura».

«Estamos tratando de reaccionar al bombazo. Nos ha generado una fuerte indignación por la completa ignorancia y desconocimiento del funcionamiento del instituto y la ley que lo regula«, indicó esta integrante de la Asamblea de Teatrerxs Rionegrinxs, que nuclea a la comunidad teatral.

Recordó que el instituto trabaja «de la manera más federal posible». «Cada provincia tiene su representante que se nombra por un concurso público y, a su vez, hay cinco representantes de las regiones. Cada acta es difuncida y publicada por las redes», dijo Caliva.

Recalcó que los fondos del INT derivan de un porcentaje del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) y ese dinero es distribuido entre los proyectos que se presentan a un concurso y son evaluados por un jurado.

Adrien Vanneuville, gestor cultural independiente de El Bolsón, calificó a las declaraciones de Sturzenegger como «falacias». «Nos chocó mucho. Pareciera que no estamos trabajando y que además recibimos un montón de plata para armar eventos políticos», fustigó.

Resaltó que el INT, creado en 1998, es una de las únicas instituciones de Argentina totalmente autárquica y federal.

Cada año, señaló, se efectúa «una rendición de cuentas de lo que se gastó». «No hay nada más transparente. Yo no soy kichnerista, ni macrista, ni mileista. Decir que se beneficia a la gente de la Cámpora me molestó porque los fondos del INT van directamnte a los artistas. Son proyectos que se presentan y pasan por un jurado. Toda la gente que trabaja en el INT entra por concurso público. No están elegidos a dedo», manifestó.

A raíz de las declaraciones respecto a los cambios en el financiamiento del organismo, el cuerpo de consejeros regionales y representantes del Instituto Nacional del Teatro informó a la comunidad teatral que intenta «establecer las interlocuciones institucionales necesarias» para poder conocer los proyectos de la nueva gestión nacional.

«Es nuestra responsabilidad velar por el cumplimiento de la ley en el funcionamiento del organismo para el fomento del teatro nacional. Frente a las justas preocupaciones que surgen de la realidad que vivimos, hemos solicitado una reunión en carácter de urgencia a quien se ha desginado como responsable de Cultura, Leonardo Cifelli», señalaron.