Denuncia que la planta de agua potable se desborda y está arruinando su casa, en Roca

Una vecina de barrio Nuevo inició una denuncia pública en la que afirmó que su casa se está arruinando debido a los desbordes de la planta de agua potable que allí se ubica. Aseguró que la situación viene de hace tiempo y pese a los reclamos, «nadie le brinda solución».

La planta de agua potable se ubica entre calle Libertad y Mirlos en barrio Nuevo, se instaló para que los vecinos de la zona norte puedan tener acceso al servicio, pero la misma comenzó a fallar desde 2005 haciendo de la vida de Marta Morales «una pesadilla». En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la vecina relató que hace 50 años vive en su vivienda ubicada al lado de la planta y desde que la misma empezó a fallar tuvo que soportar inundaciones, humedad y el deterioro de las paredes de su casa.

«Desde el 2005 la bomba se desborda inundando todo y actualmente sigue perdiendo litros de agua potable», puntualizó y agregó que desde que inició el problema, llevó adelante una serie de reclamos para que hallen una solución o construyan un paredón para que el agua deje de perjudicar su casa, pero «nunca dan una respuesta».

La planta se ubica en calle Libertad y Mirlos de Barrio Nuevo. Foto: Juan Thomes

La bomba de agua potable funcionó de forma adecuada un tiempo, luego comenzó a desbordarse haciendo que la orilla de la calle de varias cuadras tenga agua permanentemente, además de filtrarse a la casa de Marta. «Ahora tengo 70 años, tengo muchas enfermedades y no puedo seguir así. Muchas veces tuve que salir durante las noches a palear tierra para que el agua no entre a mi casa», señaló.

La vecina indicó que en ocasiones personal de ARSA arribó al lugar ante sus constantes llamados por la pérdida de agua, pero solo cambian el flotante y a las horas el derrame continúa. Ahora, ante el hartazgo decidió visibilizar su situación y apuntó contra las autoridades provinciales: «Necesito que se hagan cargo de esto y si no que vengan, se queden con mi casa pero que me reubiquen en otro lugar. No quiero seguir viviendo toda la vida en esto».

Por su parte informó que no descarta la posibilidad de demandar a la empresa y al gobierno ya que asegura que al estar expuesta a la humedad contrajo varios problemas de salud y gastos en relación con el arreglo de su casa. «Mi hogar tiene muchos daños que yo misma tuve que arreglar y pagar. Todas las paredes están llena de humedad, mi hijo tuvo que revocar todo de nuevo para sacar todo lo que se había arruinado», concluyó.