Denuncian la odisea de poder cargar una garrafa o recibir leña fuera de Neuquén capital

Desde el Polo Obrero de Senillosa denunciaron las dificultades que sufren las familias para recibir asistencia para calefaccionarse y aseguraron que son muchas las que no cuentan con conexión a la red de gas. Por un lado, indicaron que no está garantizada la caga de garrafas y, por otro, que no distribuye leña a todas las personas que la necesitan.

La dirigente Sheila Rodríguez explicó ambas situaciones. Sobre el gas, dijo que una de las opciones es llevar la garrafa al Municipio y dejarla durante una semana, pero no siempre alcanza para la carga de todos los envases.

Sobre los bonos que reciben de Provincia, Rodríguez indicó que el camión garrafero no se los acepta porque les responden que la numeración de Neuquén capital. Agregó que tampoco pueden ir a canjearlos a Plottier, la localidad más cercana, porque en la planta solo reciben los de esa localidad porque anteriormente llegaban vecinos de otros lugares y no alcanzaban a proveer a la demanda local.

Sobre la leña, la dirigente puntualizó que han conocido que hubo distribución, pero no llegó a todas las casas ni se realizó difusión previa. Por eso, los reclamos se repiten.

Rodríguez explicó que son 24 las familias que forman parte de la organización y piden asistencia para calefaccionarse, pero cuando se manifiestan se han sumado más vecinos. Dio el ejemplo del barrio CH, que hace unos ochos años que exigen la conexión a la red de gas, pero aseguró que hay muchos en situación de precariedad.

Finalmente, la dirigente reconoció que en el Municipio reciben sus pedidos, pero cuestionó que «no hay respuestas concretas».

En Senillosa, el Polo Obrero y vecinos de distintos barrios quieren que se garantice la asistencia para calefaccionarse. (Gentileza).-