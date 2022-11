Denuncian por maltrato a una profesora de un colegio secundario de Neuquén

La madre aseguró que ésta mañana se acercó para hablar con los directivos y la "sacaron con policías cuando no había hecho nada".

Madres y padres del colegio General José de San Martín de la ciudad de Neuquén, denunciaron a una docente por maltrato verbal y psicológico hacia estudiantes. Aseguran que son varios las y los estudiantes afectados por sus dichos y que el equipo directivo no les da importancia. Ahora quieren que se retire del cargo que ocupa como profesora de primer año.

La madre de una alumna manifestó este mediodía que las estudiantes de primer año del colegio San Martín, ubicado en la Avenida Argentina, sufren maltrato verbal y psicológico por parte de la profesora de lengua y literatura. Según indicó, los maltratos verbales se repitieron en varias ocasiones durante este año y por esto se ha acercado a hablar con la docente, sin embargo, nunca se la escuchó.

La madre afirmó que los maltratos se basan en insultos o dichos para humillar a los estudiantes por sus calificaciones, por lo que varios por la angustia, terminan llorando. Asimismo comentó que al principio pensó que la situación era solo con su hija, pero al hablar con otros padres se enteró que hay varios alumnos y alumnas que sufren este tipo de maltrato por parte de la profesora.

La situación para las madres y padres, se tornó angustiante al darse cuenta que la situación no cesa y sobre todo, al ver que no reciben respuestas por quienes están a cargo de la institución. En este sentido, la madre dijo que ésta mañana se acercó para hablar con los directivos y la «sacaron con policías cuando no había hecho nada».

A raíz de esta situación es que madres y padres, decidieron juntarse para exigir que la docente sea retirada de su cargo. «Lo único que pido es que la aparten y que no siga dando clases, que le hagan un seguimiento psicológico y que no la dejen estar más con los chicos», dijo la madre y agregó «muchos chicos han enviado notas o han hablado con el psicopedagogo del colegio y aún así, los directivos no han dado solución».