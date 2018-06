Denuncian que al camionero “lo dejaron morir como un perro” en Pino Hachado

“Lo dejaron morir como un perro”. La frase de Sergio Yevenef, empresario del transporte chileno y empleador del camionero que falleció este fin de semana en el paso internacional Pino Hachado como consecuencia de una descompensación, resume el pensamiento de la familia del trabajador.

Según informó ayer el subsecretario de Defensa Civil Martín Giusti, el resultado de la autopsia realizada en Las Lajas determinó que la causa del deceso fue muerte súbita y que nada se podría haber hecho.

“Resulta francamente inaceptable que en el año 2018 un paso como Pino Hachado no cuente con un mínimo equipo de asistencia médica. Se trata de una cuestión humanitaria. Hoy le tocó a un camionero chileno pero mañana puede ser un argentino y quizás ahí las autoridades tomen conciencia”, sostuvo el propietario de la empresa quien llegó al país para tramitar la extradición del cuerpo y cumplimentar todos los aspectos legales.

Jaime Guzmán de 51 años y oriundo de la ciudad de Valdivia llegó este domingo al paso de regreso a su país. De repente comenzó a sentirse mal y pese a que hubo un intento de los gendarmes por reanimarlo finalmente falleció.

“Reconozco la voluntad de los efectivos pero no es posible que no haya un equipo médico en Pino Hachado. No pido un helicóptero pero si un vehículo capaz de salir en cualquier momento hacia un centro asistencial”, denunció Yevenef.

Te puede interesar Un camionero falleció mientras hacía trámites en Pino Hachado

“Estuve en el paso y el panorama es lamentable. Una falta de aseo total. Ni siquiera tenían un camilla. A Jaime lo dejaron tirado como un bulto, tapado con una frazada”, reveló.

“Siento indignación e impotencia, esta muerte se pudo haber evitado con un equipo médico. O al menos haber hecho el intento por salvarle la vida. A Pino Hachado le faltan medios, inversión y recursos. No pido un complejo aduanero de última generación pero si las cuestiones básicas y humanitarias”, advirtió.

Ayer, en tanto, se viralizó un audio de wats app de un camionero argentino que estuvo en el momento del fallecimiento. “Con todo dolor compartimos la muerte de un compañero. Sentimos malestar por la desidia. Quiero desahogarme y pasar a esto a los compañeros que conozco para que se sepa que no tenemos nada en Pino Hachado, estamos a la buena de Dios”.

“Entramos en lastre a las 10 de la mañana, ahora son las 4 de la tarde y recién empiezan a mover las manos porque después de ese horario comienza a cobrar el maldito canon extra que solo existe acá porque en Chile no lo pagamos”, reveló.

“Es una vergüenza, del lado chileno tenés un baño limpio al menos y te atienden lo más rápido posible. Si falta gente viene otro y lo ayuda. De este lado te miran con desprecio y no se dignan a atenderte. Estoy cansado de que nos pisoteen. A ver si este audio le llega a Hugo Moyano y viene a estas benditas aduanas argentinas donde se nos ríen en la cara”.

“Somos seres humanos”, concluyó.