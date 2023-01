Desafío del apagón: una pediatra de Roca cuenta cómo acompañar a los chicos en el uso de la tecnología

La muerte de un adolescente de 15 años en Roca y de una niña de 12 en Santa Fe, luego de un supuesto reto viral en TikTok conocido como «Desafío del Apagón» alarmaron a la sociedad. Ante los hechos, profesionales de distintas áreas continúan brindando consejos sobre qué medidas tomar para prevenir o acompañar en caso de que estén atravesando una situación de riesgo.

En diálogo con RIO NEGRO Radio, Miranda Muñiz, pediatra e integrante de la Coordinación Provincial de Salud Perinatal y Niñez de de Río Negro, brindó una serie de recomendaciones para acompañar, guiar a las niñeces y adolescencias en el uso de la tecnología y redes sociales.

Los «retos», «challenge» o «desafíos» se pueden visualizar con frecuencia en redes sociales pero no todos son tan inofensivos como parecen. «Esto no es nuevo, con el transcurrir de los años plantean distintas formas de reto en redes sociales y hay que estar atentos», dijo Muñiz.

Con el avance de la tecnología y de las formas de comunicación, no es extraño que las niñeces empiecen a tomar contacto con celulares, computadoras.

«Hay que acompañar, a los niños y adolescentes en esta incursión porque tienen mucho acceso tecnología. Como adultos responsables o cuidadores, debemos limitar el tiempo, sentarnos con ellos a conversar, al estar al aire libre y que a su vez, ellos tengan contacto directo con sus pares», sentenció la pediatra.

En algunas oportunidades, los adultos o cuidadores ceden sus teléfonos a los chicos como forma de entretenimiento para poder realizar parte de sus actividades y no se controla lo que el infante o adolescente está viendo en ese momento.

Respecto a esto, la pediatra aseguró que en un contexto de mucha carga horaria, a veces se deja mucho tiempo a los chicos entreteniéndose con los celulares. «Estas redes se crean para generar una adicción porque genera que los chicos incursionen, vean videos, etc«, aseguró.

Adultos involucrados

Como cuidadores o adultos responsables, controlar e interiorizarse en las actividades de las niñeces y adolescencias en redes sociales es importante para detectar cualquier situación que este a travesando la persona y poder asistirla en lo que necesite.

En este sentido, la pediatra destacó que es importante involucrarse. «Estar atentos a lo que hacen. Qué esta viendo, qué les interesa de la red social. Preguntarles y ante alguna situación que nos muestren, por ejemplo, un reto viral preguntarles qué opinan, si tienen en cuenta que eso puede ser peligroso para su vida, salud», recomendó Muñiz.

Con un vínculo cercano con niños y adolescentes, «hay que leer informarse, escuchar y acompañar, no dejarlos solos», dijo la pediatra y agregó que la atención no solo debe estar enfocada en redes sociales sino que también en las películas, videojuegos.

Cómo actuar sin invadir

«El adolescente de por si es una persona que quiere pertenecer a un grupo, identificarse con una manera decir, actuar», explicó Muñiz y agregó que una de las herramientas para saber controlar una sitación, es destinar momentos calidad en el día.

«Es importante sentarnos a conversar. Darles la confianza de que cualquier situación la pueden contar. Que sepan que la idea es acompañarlos», ratificó la pediatra.

Los adolescentes «también tienen que tener su espacio privado», dijo Miranda. «No los podemos obligar a mostrarnos todo pero si, tratar de darles la confianza para que puedan comunicarnos. De nuestra parte, ante una pregunta tenemos que estar dispuestos a entender la respuesta», recomendó.

Cuando se desconozca alguna situación, la pediatra aconsejó dar la posibilidad al niño o adolescente de investigar juntos. «La idea no es perseguirlos y espiarlos, eso va a generar mas desconfianza y que no nos puedan contar. Muchas veces las situaciones extremas llegan porque no pudieron contarlo. No hubo ese tiempo de los cuidadores de constatar que algo estuvo ocurriendo», explicó.

Una de las herramientas a las que se recurre en mucho de los casos es a los profesionales de la salud mental para poder acompañar este proceso. Respecto a el acompañamiento de psicólogos, por ejemplo, Muñiz brindó su opinión. «Creo que esto debe estar consensuado con el niño/adolescente. Lo principal es que la contención sea primero en el hogar», dijo.

El grooming es delito

Si bien, en este momento los desafíos, TikTok, entre otras redes sociales son el tema del día a día, la pediatra aseguró que los adultos tienen que tener en cuenta que también existe el Grooming.

«Hay que hablar de Grooming que es una forma abuso sexual a través de la tecnología. Los cuidadores tienen que saber eso es un delito, y ante éstas situaciones es importante hacer la denuncia para rastrear a la persona que está detrás», remarcó Miranda Muñiz.

«Es fundamental que los adultos nos involucremos, informemos y les demos la confianza de que nos puedan contar lo que les pasa. Por último, que el tiempo en redes sea acotado», concluyó Miranda Muñiz, pediatra e integrante de la Coordinación Provincial de Salud Perinatal y Niñez de de Río Negro.

