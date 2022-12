Desalojaron violentamente a una policía y busca dónde vivir con sus pequeños hijos en Caviahue

Una mujer policía de Caviahue denunció que una señora ingresó a la vivienda en la que vivían de forma violenta y la desalojó. Ahora, ella y su familia buscan dónde vivir porque no consiguen alquiler disponible en la ciudad.

Marcela Erice contó que reside en Caviahue hace 13 años junto a su familia y hace dos meses se mudaron a un edificio deshabitado cedido por la municipalidad, ya que donde alquilaban anteriormente les solicitaron el departamento por la temporada de turismo. Sin embargo, desde el 12 de diciembre quedaron a la deriva porque una mujer, que alegó ser la dueña, ingresó a su hogar de forma violenta y la desalojó.

Marcela comentó que el lugar en disputa anteriormente funcionaba como escuela, pero el intendente de Caviahue, Hugo Volpe, les permitió el ingreso durante octubre para que ella, junto a su marido, su hija de 13 años y su hijo de 5 puedan vivir debido a que estaban sin hogar. Si bien el ingreso a la vivienda fue aprobada por el intendente, Marcela denunció que una mujer, acompañada de un policía, ingresó cuando se encontraban su marido y su hija, rompiendo las cosas del lugar.

«La mujer nos rompió todo, mi hija terminó llorando por la situación vivida», comentó y agregó: «mis hijos no pudieron terminar las clases porque ella estaba dentro de la casa y no podíamos sacar nuestras cosas».

Alquilar donde sea, en un colegio o un quincho

Marcela aclaró que la mujer es una profesora que trabajó en el lugar cuando éste funcionaba como colegio, por lo cual tenía una llave para ingresar fácilmente. Además, relató que cuando se acercaron a hablar con el intendente, se les informó que «mandaron a pedir informes de la casa y se enteraron de que el lugar tiene pedido de desalojo de la señora desde 2014″.

Debido a que la situación aún no se resuelve, desde la Municipalidad le prestaron un quincho para poder guardar sus pertenencias y vivir porque no tiene dónde quedarse junto a su familia, pero este no es el más cómodo por no tener las instalaciones de una casa. «Tenemos una problemática en el pueblo y es que no hay alquileres, recorrimos todo el pueblo y no hay porque todos los alquileres en temporada los piden para ofrecerlos a turistas», agregó.

Marcela explicó que están realizando los trámites en contacto con el intendente y fiscalía para ver si pueden recuperar el lugar de donde fueron desalojados porque es un lugar que ellos remodelaron para poder vivir. Explicó que «la mujer tiene hogar propio y la razón por la que nos sacó es porque ella usaba esa casa para alquilar».