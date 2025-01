Desapareció una niña en el río Limay y los vecinos apuntaron contra Cipolletti: «Es responsabilidad del municipio»

Este martes por la tarde una niña de 9 años desapareció en el Río Limay en Balsa Las Perlas. Se trata de un lugar que no está habilitado como balneario y que es parte de la desidia que denuncian día a día los vecinos. Aseguraron que la desaparición «es responsabilidad del municipio».

Según informaron fuentes oficiales, la niña se encontraba en la orilla cuando, al momento de ingresar al agua, fue arrastrada por la corriente. Distintos organismos de Neuquén y Río Negro impulsaron una búsqueda para dar con su paradero.

Balsa Las Perlas tiene más de 35 años y actualmente cuenta con más de 15 barrios, según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Si bien es un área alejada de la ciudad, depende de Cipolletti.

Hoy cuenta con más de 20 mil habitantes, de los cuales algunos llevan más de 20 años viviendo en ese suelo, que aseguran continúa abandonado. Así es que reclaman la intervención del municipio y mayor seguridad para evitar tragedias.

Se supo que la familia de la niña vivía hace poco en Balsa las Perlas y el desconocimiento de la peligrosidad del río los llevó a vivir esta tragedia, que lamentablemente no es la primera vez que sucede en Balsa Las Perlas.

Así aseguran Roque, Lilia, Ángel y Javier, que se reunieron en el puente de la localidad donde expresaron su preocupación por lo que definen como “abandono” por parte del municipio.

«Es un tema típico de los que vivimos acá cerca del río», expuso Roque. «Es un río caudaloso que erosiona la costa y tiene lugares donde se producen remolinos, donde no puede haber zona de balneario y nadie tiene que estar ahí».

Buzos se sumaron a la busqueda. Foto: Florencia Salto.

El vecino aseguró que si hubiese carteles que advirtieran de la peligrosidad de meterse al agua «se evitarían estas situaciones». «Es lo que pedimos nosotros, que haya un debido cuidado, ya que es responsabilidad municipal», expresó.

Lilia expresó que muchas personas resultaron ahogadas en esa zona. «No es la primera vez. No hay nada señalizado y el único responsable acá es el municipio de Cipolletti». Recordó una oportunidad en la que un joven adolescente se metió al agua, no pudo salir y perdió la vida.

La vecina manifestó que en Balsa Las Perlas «está todo mal» y repudió que no haya ningún balneario con tanta costa disponible. «Gastaron semejante cantidad de plata en la Isla Jordan. Se llenan la boca diciendo que somos de Cipolletti, pero con tanto abandono se ve claramente que no».

Ángel fue otro de los vecinos que expresó su preocupación y lo relacionó con la inseguridad. Contó que tiene un kiosco que sufrió un robo el dos de enero y no recibió atención ni ayuda de ningún organismo. «Acá no hay ninguna seguridad y es lo que nosotros necesitamos. A mí me robaron y nadie hizo nada».

La falta de mantenimiento también se ve reflejada en las calles que forman Las Perlas, las que los vecinos transitan de noche y a oscuras. «Cada vez que paso por mi barrio veo que faltan luminarias. Durante los años que llevo en Balsa Las Perlas, han cobrado alumbrado público, pero el alumbrado público no está«, aseguró Roque.

Junto con Lilia, los vecinos aseguraron que Balsa Las Perlas «es dependiente de Neuquén«. «Cipolletti no nos resuelve nada».

Balsa Las Perlas. Foto: Archivo Florencia Salto.

La preocupación también se extendió a la falta de servicios: «Lo que nos pasa, lo resuelve Neuquén. Cipolletti no aporta nada. Tenemos que ir para allá al hospital, a las escuelas, hasta el transporte lo puso Neuquén».

Por último, Javier dijo que la palabra que caracteriza a la localidad es «abandonada«. «Estamos a la deriva, miramos para Neuquén y están espectacular en el río, mientras que nos separan solo 100 metros. Algo está mal».

«Somos tierra de nadie. Balsa tiene que despertar de una vez porque estas cosas no pueden pasar».