En fotos | Un barrio destruído por el colapso de un cerro en Chubut: viviendas arrasadas y 300 evacuados

Una madrugada de terror se vivió en un barrio de Comodoro Rivadavia este domingo. El desplazamiento de un cerro provocó la destrucción de decenas de viviendas y la evacuación de al menos 300 personas.

Según precisó el intendente Othar Macharshvili en conferencia de prensa, el deslizamiento ocurrió en los primeros minutos de este 18 de enero en el Cerro Hermitte, que afectó desde el barrio Médanos hasta Los Tilos.

Foto: Gentileza Diario Jornada.

“Considero que lo que pasó es una catástrofe y por suerte no hubo víctimas gracias al trabajo previo que se hizo de prevención”, dijo Macharashvili.

Desde Diario Jornada indicaron que uno de los sectores más afectado fue el barrio Sismográfica, que dejó postales como si hubiera pasado un terremoto con casas partidas a la mitad, calles destrozadas y sin servicios.

Foto: Gentileza El Chubut.

Sebastián Barrionuevo, de Defensa Civil del municipio, relató que tuvieron problemas con muchos vecinos que se negaban a evacuar sus casas tras el deslizamiento por temor a los robos.

“Fuimos puerta por puerta para asegurarnos de que no quedara ninguna persona. Se siguen sintiendo movimientos en la zona alta y escuchamos que caen piedras del cerro”, advirtió en horas de la madrugada.

Foto: Gentileza El Chubut.

Desde la Municipalidad dispusieron de centros de evacuados en el Hotel Deportivo y un salón del Parque Saavedra para cerca de 300 personas que no tienen dónde quedarse por la evacuación.

Qué se sabe sobre el deslizamiento en Chubut que destruyó un barrio

En la conferencia de prensa también participó el geólogo José Paredes, quien explicó que desde el pasado 27 de diciembre advirtieron por movimientos anormales que impulsaron a monitorear la zona para resguardar la seguridad de los vecinos.

En los últimos días habían establecido los lugares críticos, sin embargo, este sábado a la noche ocurrió «un evento a gran escala, de gran magnitud». En este sentido, anticipó que deberán a esperar a ver cómo responde el terreno y ser «cuidadoso» en los sectores donde no se completó el movimiento.

Foto: Diario Jornada.

“Nunca sucedió algo así. Para ser realistas nadie puede predecir lo que va a ocurrir, es un proceso que no tiene una respuesta fácilmente predecible», resaltó.

Aún así, el geólogo enfatizó que la situación «lamentablemente no va a mejorar» para los barrios afectados, ya que es un problema que «se va a instalar en la ciudad de manera crónica».

«Hay muchos escritos de la década del 50 que ese lugar no era habitable”, concluyó Paredes.