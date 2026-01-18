El pase de Alexis Cuello a Boca, a punto de caerse: qué dicen en San Lorenzo

El pase de Alexis Cuello está trabado y en Boca analizan otras variantes. (Foto: Fotobaires)

Después de varias semanas de rumores y negociaciones, el pase de Alexis Cuello a Boca está cerca de caerse luego de la postura que tomó San Lorenzo.

El Xeneize presentó una oferta en las últimas horas para comprar el 60% del pase del delantero por 2.5 millones de dólares. En el Ciclón quieren, de mínima, 3M.

El actual presidente del club de Boedo, Sergio Costantino, desconoció que haya una propuesta formal de Boca, lo que causó malestar en la dirigencia que preside Juan Román Riquelme.

Dada esta situación, en el Xeneize esperan recibir una respuesta a la brevedad y sino se bajarán de la negociación para intentar cerrar a otro delantero antes que cierre el mercado de pases.

San Lorenzo posee el 60% de la ficha de Cuello y el 40% restante es de Almagro. La idea de Boca era arreglar la parte del Ciclón y después la de su club anterior.

Lo que sospechan en el Xeneize es que el Ciclón no se quiere desprender del jugador y por eso no facilita las negociaciones.

Todavía no trascendió quién podría ser el delantero que quiere Boca si se cae lo de Cuello. El mercado de pases cierra el 20 de enero pero se puede sumar un cupo extra hasta el 31 de marzo por cada futbolista que se venda al exterior.