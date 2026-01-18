Automovilismo: así se preparan los pilotos top de Río Negro y Neuquén para la temporada 2026

El automovilismo no da respiro y el próximo fin de semana se pondrá en marcha la actividad nacional, con la presentación del TC Mouras, el Pista Mouras y la Fórmula 3 en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. A continuación, detallamos los proyectos de los pilotos regionales para un 2026 que promete estar repleto de emociones.

Luego de un difícil 2025 bajo la órbita del equipo de Juan Pablo Gianini, José Manuel Urcera iniciará su segunda etapa en el TC junto al Maquin Parts, equipo con el que se consagró campeón durante la temporada 2022. Urcera no solo cambia de equipo, sino que también cambia de marca, ya que deja el Ford Mustang para subirse a un Toyota Camry.

Paralelamente, también cambia de estructura en el TN, dónde deja el Larrauri Racing para enrolarse en el GR Competición. Aún no se definió con que unidad competirá. La alternativa al Ford Focus es el Toyota Corolla que llevó al campeonato a Julián Santero.

Relanzamiento, incertidumbre y debut

El que lo volverá a intentar será Juan Cruz Benvenuti, que luego de tener su peor temporada en el TC se incorporó en julio pasado al Canning MotorSport, escuadra con la cual redoblará la apuesta para poder retornar a los primeros planos de la máxima categoría del automovilismo argentino. Continuará con Chevrolet Camaro.

La incertidumbre rodea el presente de Lautaro de la Iglesia, quien recibió la autorización de la CAF de la ACTC para subirse a un Ford Mustang. Sin embargo, aún no se conocieron precisiones sobre el proyecto 2026. Tras un difícil 2025, de la Iglesia decidió poner en venta el Dodge Challenger de su propiedad. Cabe destacar que durante la temporada pasada el neuquino probó un Audi R8 GT3 del campeonato europeo y no vería con malos ojos hacer alguna carrera en el Viejo Continente.

El viedmense Joaquín Ochoa (foto) cumplirá su sueño de ser piloto de TC. Luego de recorrer toda la escalera de la ACTC (arrancó en el 2021 en el Pista Mouras) y lograr el ascenso luego de dos temporadas en el TC Pista, debutará en el TC con un Dodge Challenger 0 Km. Por su parte, su hermano Benjamín continuará en el TC Pista y utilizará la Dodge que hasta diciembre pasado manejó Joaquín. Ambos competirán bajo la órbita del SAP Team.

La ilusión telonera

Otro que da un salto es Benjamín Antón, que luego de una temporada en el TC Mouras, debutará en el TC Pista de la mano del Memo Corse, con un Mustang. Antón llega a la divisional tras haber disputado 18 carreras en el TC Mouras (una victoria) y 12 en el TC Pista Pick Up.

Una de las grandes novedades es el retorno a la actividad de Antonino García (foto). El oriundo de Luis Beltrán sólo hizo dos carreras en el 2025. Ganó como invitado de Facundo Marques en el TN Clase 3 y compartió una Toyota Cross con Emiliano Stang en el TC 2000. Para el 2026, García estará de vuelta en el TN, con un Ford Focus del Ambrogio Racing. De esta manera, el campeón 2016 del TC 2000 retorna a la divisional en la que supo cosechar cuatro triunfos.

El Turismo Pista volverá a tener varios regionales entre sus protagonistas. Martín Alessi continuará con el Toyota Etios de la Clase 3, con motores de Diego Gavilán y la atención del Robledo Competición. Luciano Farroni continuará con el Peugeot 208 alistado por el Moreiro Sport. Mientras prepara un Toyota Yaris, Marco Flores arrancará la temporada con el Renault Clio del Perrozzi Competición. En la Clase 2, Saúl Eidilstein estrenará un flamante Ford Ka, con asesoramiento técnico de Javier Conforti. Debutaría en la segunda fecha en Toay. En tanto, Luis Coppari sigue en la Clase 1, con un Fiat Uno.

En los próximos días, definirá su proyecto Valentín Jara, subcampeón de la Fórmula 2 en 2025.

La voluntad del piloto es volver al TC Mouras. Todo estará supeditado al apoyo de los sponsors, siendo otras alternativas el TC Pista Mouras y la continuidad en la Fórmula 2.