Escándalo en la Copa Africana: Senegal se retiró del campo, volvió y fue campeón ante Marruecos

Brahim Díaz le picó el penal a Édouard Mendy, pero el arquero adivinó su intención y realizó una atajada histórica. (AFP)

Senegal se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones disputada en Marruecos, tras vencer 1-0 al seleccionado local en una final atravesada por decisiones arbitrales polémicas y un desenlace cargado de tensión.

El episodio más controvertido de la noche se dio sobre el cierre del tiempo reglamentario. En tiempo adicional, Senegal convirtió un gol de cabeza, pero el árbitro Jean-Jacques Ndala Ngambo lo anuló por una supuesta falta previa de Seck sobre Achraf Hakimi, quien acusó un contacto mínimo y se dejó caer. La jugada generó airados reclamos del banco senegalés y aumentó la bronca debido a que el VAR no convocó al juez para revisar la acción.

Minutos después, tras un tiro de esquina, el VAR sí intervino por un leve agarrón a Brahim Díaz y el árbitro sancionó penal para Marruecos. En señal de protesta, el entrenador Pape Thiaw ordenó a sus jugadores retirarse del campo de juego, denunciando un arbitraje parcial. Senegal abandonó la cancha durante varios minutos y amenazó con no continuar, aunque finalmente regresó y el partido se reanudó.

Ya con el juego en marcha, Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid, ejecutó el penal: la picó, Edouard Mendy adivinó la intención y atajó el remate, estirando la definición al tiempo suplementario.

En el alargue, Senegal golpeó primero y no perdonó. Pape Gueye marcó un increíble gol que terminó siendo decisivo y selló el título para el conjunto visitante.

Marruecos tuvo una ocasión muy clara para empatarlo: Nayef Aguerd estrelló un cabezazo en el travesaño. Luego, del otro lado, Iliman Ndiaye desperdició una chance increíble tras un rebote de Bono, definiendo desviado con el arco vacío.

Con el pitazo final, Senegal celebró el título en suelo marroquí, en una final que quedará marcada por la polémica, la protesta dentro del campo y un desenlace tan tenso como histórico.