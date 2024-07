Desaparición de Luciana en Neuquén: concentran en Fiscalía y revelan detalles de sus últimas horas

Luciana Muñoz tiene 20 años y la buscan desde el sábado pasado, cuando fue a visitar a un amigo y no volvió. El personal policial desplegó una búsqueda que ya cumple 8 días, mientras que su familia y amigos pide por su pronta aparición. Su mamá, Lila Aguerre, habló con RÍO NEGRO RADIO y comunicó que irá a la Fiscalía este lunes y también contó cómo fueron las últimas horas de su hija, antes de desaparecer.

La joven del barrio Gran Neuquén Norte se fue de su casa el sábado 13 de julio y no se la volvió a ver. Su madre repasó las últimas horas de su hija y contó «estaba bien, lo único que le dijo a mi mamá antes de salir era que se iba un ratito a la casa de este chico y que en más rato volvía y no volvió más».

Además, detalló que Luciana no llevaba su celular porque se le rompió hace unas semanas. «Supe que fue a ver a este chico porque se contactó con él por Messenger, si no dejaba el Facebook abierto no sabríamos de nada», señaló.

Relató que el joven «vive en Toma Norte y la dejó que se volviera sola a las siete de la mañana. Venía sola caminando por la calle Ocho de Diciembre hasta Primero de Enero, pasó por Rohde y llega hasta Racedo y ahí se pierde el rastro», dijo.

Su mamá manifestó que «ella tiene amistades por todos lados, es una chica que es muy sociable, está estudiando la secundaria y estaba aprovechando las vacaciones para ver a sus amigos».

Expuso «es muy raro que ella haga una cosa así, porque todo el tiempo nos está informando dónde va, con quién está».

Según las características que dio la mamá y la búsqueda emitida por la policía, Luciana mide 1,50 m y es de tez trigueña, cabello rubio, es de contextura física delgada y tiene ojos marrones. Lila además agregó que tiene en la mano el tatuaje de un mandala.

Por último, comentó que concentrarán en Fiscalía y que también por la Avenida Argentina estarán repartiendo folletos «y pidiendo para que aparezca».