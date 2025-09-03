Descarriló un tren de carga en Roca: tres vagones quedaron fuera de las vías y trabajan para recolocarlos

Este miércoles por la tarde, un tren de carga que circulaba en dirección este-oeste descarriló a la altura de la calle Mendoza, en Roca. El incidente afectó a tres vagones, según informó un testigo a Diario RÍO NEGRO.

Personal de Ferrocarriles Argentinos se encuentra en el lugar utilizando gatos hidráulicos para recolocar los vagones sobre las vías.

Se estima que los trabajos continuarán durante el resto de la tarde, y mañana se realizarán inspecciones adicionales para determinar las causas del descarrilamiento y revisar el estado de las vías.

Por el momento, no se reportaron heridos ni víctimas, y las autoridades ferroviarias trabajan para restablecer la circulación lo antes posible.

Fotos | Tres vagones quedaron fuera de las vías en Roca

Operarios trabajan este miércoles por la tarde para normalizar el servicio del tren de carga. Foto: Juan Thomes.

Personal de Ferrocarriles Argentinos trabaja con gatos hidráulicos. Foto: Juan Thomes.