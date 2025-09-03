Después del graupel, frío polar y heladas en el Alto Valle: el tiempo para el cierre de la semana

Este miércoles sorprendió la caída de graupel en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Si bien se anunciaba lluvia, viento y hasta regía una alerta por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para gran parte de la región, los pequeños granos de hielo no se anunciaban. Pero ¿qué es el graupel? La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) explicó de qué se trata y anunció frío polar y heladas para el cierre de la semana.

¿Qué es el graupel?: sorprendió este miércoles en el Alto Valle

Este miércoles comenzó a llover alrededor del mediodía en el Alto Valle y, de repente, el sonido se hizo más fuerte. Parecía granizo, pero desde la AIC explicaron que era graupel.

«El graupel ocurre cuando las gotas de lluvia se congelan y forman un hielo pequeño y blando, del tamaño de arroz o una arveja que se desarma al tocarlo», mencionaron desde el organismo.

Tal como se consigna en el sitio web de la AIC, no se pronosticaba ni granizo ni graupel, pero sí lluvia. Además, se advierte sobre fuertes ráfagas de viento de hasta 63 kilómetros por hora.

En cuando a la temperatura, este miércoles se mantendrá frío con una máxima que no superará los 11°C y una mínima de hasta -5°C, según la AIC.

¿Cómo cierra la semana en el Alto Valle? El tiempo en Neuquén y Río Negro

«Aire frío, viento, inestabilidad, heladas y aire polar». Esas son las condiciones meteorológicas que pronostica la AIC para Neuquén y Río Negro.

Después de un miércoles con caída sorpresiva de graupel y viento fuerte, el tiempo irá mejorando con el correr de las horas. «Tarde de viento, inestabilidad, luego calma. Hacia la noche heladas intensas hoy y mañana», informaron desde la AIC.

Para el jueves se anuncia una máxima de 12°C y una temperatura mínima de -5°C. ¿La buena noticia? No habrá viento. Las ráfagas oscilarán entre los 9 y los 11 kilómetros por hora.

El viernes la temperatura aumentará 2°C y llegará hasta los 14°C, con una mínima de -2°C. El viento irá en incremento, pero no superará los 28 kilómetros por hora.