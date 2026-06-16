Desde Bariloche se busca generar una red para potenciar las empresas de la Patagonia

Eugenia Mindurry, directora de Patagonia Marketing Summit, presentó el evento que se realizará el 13 y 14 de noviembre en Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

Patagonia Marketing Summit 2026, un evento para conectar la innovación tecnológica en los negocios de la región, desembarca en noviembre en Bariloche con idea de generar lazos para potenciar distintas actividades económicas.

La propuesta fue ideada por la barilochense Eugenia Mindurry, directora del evento que surgió como una necesidad al detectar que los comercios y las industrias locales “se están quedando atrás” en materia de e-commerce y posicionamiento.

Por eso, la especialista en marketing, radicada en España desde hace 15 años, ideó generar un espacio de “conexión” entre el mundo del marketing con las agencias y profesionales patagónicos y las empresas que requieren una actualización para potenciar su presencia y sus ventas.

“La idea es generar una red de proveedores, con las agencias, que ayuden a los empresarios a actualizarse, a avanzar en sus negocios, a no perder mercado, a que no pierdan con competencias de Buenos Aires”, señaló Mindurry que este martes hizo el lanzamiento del evento en la Municipalidad de Bariloche, junto a Celeste Coda, parte de la organización general.

Eugenia Mindurry y Celeste Coda, referentes del Patagonia Marketing Summit, presentaron el evento que se realizará el 13 y 14 de noviembre en Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

La propuesta será el 13 y 14 de noviembre en el hotel Sheraton con una sala donde pondrán a disposición su conocimiento 22 expositores, muchos de ellos creadores de campañas publicitarias relevantes, exdirectivos y actuales referentes de marketing de grandes empresas; y otro espacio de networking “para que la gente conecte”, para acercar a los creativos con las empresas o emprendimientos que requieren de estos servicios.

“Buscamos empoderar, formar y hacer accesibles todas las herramientas actuales de marketing, inteligencia artificial, de estrategia y humanidad, para que no se escapen más contratos a Buenos Aires, descentralizar y hacerlo regional, con la gente de la región y así tener un ecosistema propio”, remarcó Mindurry en la presentación.

Según destacó la directora de Patagonia Marketing Summit, en la región los productos que se ofrecen tienen un valor agregado por su “propuesta de valor y el trato cercano y humano”, a lo que se debe sumar nuevos canales de comercio digital y actualizarse para alcanzar al cliente.

Los ejes temáticos de las jornadas se concentrarán en la inserción de la inteligencia artificial en los procesos comerciales, las transformaciones del e-commerce, el liderazgo y las dinámicas de la economía creativa.

La organización confirmó la participación de expositores como Sebastian Wilhelm (co-fundador de Trans Company), Max Lorenzo (director en España de Yes We Are Open), Marina Saroka (de PlanetLambo), Yuliana Bustamante (directora de marketing de Endeavor Argentina) y Hernan Couste (CEO de Travel Update), entre otros profesionales del sector.

De manera previa y como parte de la presentación del evento, Mindurry y Coda mantuvieron un encuentro con referentes de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica y la Cámara de Turismo de Bariloche, entre quienes encontraron alto interés debido a los cambios actuales en la forma de consumo de los viajeros. También replicarán la experiencia con la Cámara de Comercio.

El jueves y el viernes las referentes del Patagonia Marketing Summit estarán en Neuquén, buscando un acercamiento a las empresas del sector energético y continuarán difundiendo el evento en toda la Patagonia para que se convierta en un encuentro de alta convocatoria y con proyección a tener continuidad en el futuro.