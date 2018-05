Desembarco de la UBA para proyectar un Choele Choel más lindo

Tenemos un Choele con una flora y una fauna maravillosas, con una topografía espectacular, con un río que roza la ciudad y es único. Con esto tenemos que generar el mejor espacio para la vida de sus vecinos”, resumió como conclusión Marcelo D’Andrea, profesor de la cátedra de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La llegada de 60 alumnos y una docena de profesores de la UNA –de carreras vinculadas a la planificación y diseño del paisaje– abrió para la ciudad más importante del Valle Medio un abanico de posibilidades para un crecimiento urbano sólido y ordenado.

Apuntan a embellecer e integrar la localidad en sus tres sectores definidos: la barda, la ciudad, y el río. Choele es una ciudad muy lineal, comprimida entre el cauce del Negro y las lomas.

En una experiencia única en Río Negro, durante tres días los estudiantes recorrieron Choele por tierra, agua y aire para analizarla y definir sus potencialidades. Los 9 trabajos preliminares los dieron a conocer el primero de mayo en la sala del cine Sportsman y los proyectos finales los presentan a fin de año.

De todos modos, ya se puede anticipar por dónde vendrán los cambios. Para eso recomiendan:

• Crear nuevos bulevares que crucen en forma transversal la ciudad, uniendo zonas norte y sur, desde la barda al río.

• Construirán parques y paseos: uno de ellos en la zona de bardas, otro que vaya a la vera del río, y en las entradas de la ciudad, como las rotondas.

El desembarco de la UBA en Choele Choel se debió a una gestión del Concejo Deliberante.

Sebastián Altamiranda, presidente del CD, explicó que “el crecimiento de la ciudad siempre ha estado en la agenda. Pero lo que más nos desvela es que ese crecimiento se produzca en orden y armonía. Algunas veces se dio como pudo, otras más diagramado, pero lo cierto es que Choele creció. Y se hizo todo lo necesario dadas las dificultades que tenían nuestros vecinos en el acceso a la tierra, a un lote para construir su propia vivienda” agregó.

“En lo personal, disfruto de los espacios urbanos, esos donde nos encontramos todos los vecinos. En la plaza o en la isla, en el zanjón o en la feria. Y me gustan los paisajes planificados, lindos y coloridos. El año pasado, pensando en cómo mejorarlos, surgió la posibilidad del viaje de estudios de la UBA a Choele. Y lo pudimos realizar, y nos estamos repensando, porque los 60 alumnos y 12 docentes que nos visitaron nos pusieron patas para arriba, nos dieron vuelta las ideas, nos hicieron mirarnos para adentro, para afuera, para los costados. Porque ahora, al crecimiento, hay que incorporarle desarrollo calidad de vida” indicó.

De la mirada de los estudiantes también se desprende la necesidad de integración de la ciudad a través del paisaje.

Choele ha crecido en gran parte de este a oeste, y en los últimos años hacia el norte, ocupando la zona de bardas. Pero no todos los barrios están integrados de manera homogénea. Es por ello que se propuso la construcción de corredores para realizar actividades recreativas y deportivas a lo largo de los límites de la ciudad: al sur el río y al norte de las bardas.

“Todos aprenden”

Uno de los titulares de cátedra y referentes del proyecto, Marcelo D’Andrea, dijo que “hay que tener en cuenta dos conceptos. El primero: nadie enseña, todos aprenden. Tiene que ver con la coparticipación de todos los sectores. La municipalidad cuenta su experiencia en el territorio, los vecinos que entrevistamos y se acercaban a contar sus vivencias territoriales, y los docentes que hicieron los estudios de los planos desde Buenos Aires con sus miradas particulares para luego recorrer el lugar in situ. Y los alumnos que también estudiaron Choele Choel, desde la distancia, antes de arribar al sitio. Entre todos se generó un debate participativo que se enriqueció a lo largo de las tres jornadas”.

El segundo punto que identificó D’Andrea es “la realidad como posibilidad proyectual”. Explicó que se refiere a “entender la naturaleza que nos rodea, al cielo, las estrellas, el suelo con su topografía, la realidad de los vientos, de las personas, y transformarlo como posibilidad proyectual. Y significa no hacer cosas que no somos, que no nos representan, y tiene que ver con la identidad. Tenemos un Choele con una flora y una fauna maravillosas, con una topografía espectacular, con un río imponente que le pasa al lado y es único, y con eso tenemos que generar el mejor espacio para que vivan los choelenses”.

Los alumnos desarrollarán tras la visita las propuestas de planificación del paisaje y de diseño de los espacios verdes públicos de la ciudad, posibles de ser implementados.

A fin de año se organizarán las muestras de los trabajos de diagnóstico y proyecto y el material se entregará al Concejo Deliberante.

La idea es que pueda ser un aporte al pensamiento de desarrollo de la ciudad integrada al paisaje.