Desinfluencers: cuando la recomendación es no comprar o consumir un producto o experiencia

El concepto de desinfluenciar o desinfluencing, toma cada vez más relevancia en redes sociales. La idea crece en contraposición a la figura del influencer que incentiva el consumo en exceso de productos (de productos que recibieron por canje y finalmente no están buenos). Pero no hablamos solo de recomendaciones de productos, también hablamos de recomendaciones de lugares y experiencias. El auge de reseñas de lugares por ser “instagrameables”.

Cada vez más se cuestiona la fiabilidad de los influencers y de los productos que aconsejan consumir. Ante la confusión de no saber qué es realmente bueno y qué no, algunos usuarios se inclinan por esta nueva tendencia que les explica por qué no comprar algo, ya sea por su calidad, precio, o porque realmente no vale la pena.

De hecho, en TikTok, los desinfluencers han logrado aproximadamente 584 millones de visualizaciones totales en el hashtag #deinfluencing en los últimos 12 meses, según indicó la plataforma en mayo.

Los rubros más afectados por estas “reseñas honestas”, son los cosméticos, cuidado de la piel, ropa, y tecnología. El fenómeno nace en contraposición con los influencers que por ejemplo, recomiendan restaurantes sin ser transparentes acerca de la calidad real de la comida, o fingen ser invitados a eventos o lugares para lograr tener un halo de aspiracionalidad frente a sus seguidores.

Como parte de la tendencia, es posible encontrar contenido de topo tipo, desde consumidores decepcionados, médicos desmitificando productos y rutinas de belleza, entre otros. Pero, desinfluenciar, puede tener también el efecto de influenciar. Muchos de los usuarios subidos a la tendencia recomiendan la compra de unos productos por otros y esto no deja de crear necesidad de consumo, en muchos casos innecesario.

¿Pueden los desinfluenciers frenar la tendencia al consumo excesivo? Podrían ayudar a hacerlo si no fuera porque muchos recomiendan comprar un producto más barato que la alternativa conocida y cara. De modo que no hay un tal cese de consumo, si no más bien un incentivo a consumir diferente.

El verdadero concepto de desinfluenciar y uno que siempre estuvo presente en forma de una mala reseña es uno al que debemos prestar atención. Por eso, más allá de seguir usuarios que recomienden productos o recomienden no comprar ciertas cosas, como consumidores debemos buscar información para ejercer un consumo responsable de bienes y servicios. Por ejemplo, reducir nuestro consumo u optar por opciones más respetuosas con el ambiente y de empresas comprometidas a reducir su impacto socio-ambiental.

