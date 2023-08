Desmienten audios sobre evacuaciones en Cinco Saltos

Durante el fin de semana se han estado difundiendo informaciones relacionadas a inundaciones en Cinco Saltos. En diferentes audios se referían a evacuaciones que se iban a llevar a cabo en la zona de el Arroyón. Desde el municipio de la ciudad desmintieron la información. Sin embargo, en la región están en alerta a partir de las lluvias.

El municipio de Cinco Saltos desmintió los hechos y aseguró que la información que se estaba difundiendo era falsa.

«Se ha detectado la circulación de información falsa sobre una posible inundación en el Arroyón y zonas aledañas que está generando alarma, y provocando incertidumbre y angustia en la población», confirmaron.

Y pidieron a los vecinos que se informen mediante la municipalidad de la ciudad para conocer en detalle la situación.

«Desde la Intendencia se está trabajando en conjunto con Defensa Civil de Río Negro y la AIC para proveer información fidedigna«, describieron.

Las autoridades correspondientes confirmaron que los audios referidos a urgentes evacuaciones e inundaciones son falsos. Además pidieron que no continúen difundieron estos mensajes para no generar preocupación en vecinos que no tengan acceso a redes sociales.