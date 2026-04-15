Despidos en el Servicio Meteorológico Nacional: 140 trabajadores ya fueron notificados

Durante la jornada de este miércoles comenzaron a notificarse despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el marco de un plan de reducción de personal que, según fuentes gremiales, alcanzará un total de 240 cesantías. En esta primera etapa, ya fueron comunicadas 140 desvinculaciones.

Comenzaron los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional

Las notificaciones, según indicaron desde el sector de trabajadores, se realizaron inicialmente de manera verbal y continuarán en las próximas horas a través de distintos canales formales.

Silvina Romano, trabajadora del organismo y representante de ATE en el SMN, explicó la modalidad del proceso: “Hoy fueron notificadas 140 personas verbalmente y a partir de mañana les empiezan a llegar los telegramas o carta documento. No nos especificaron realmente bien cuál va a ser el medio, pero va a ser telegrama, carta documento o un documento por el sistema GDE”.

De acuerdo con lo informado, los trabajadores afectados cuentan con un mes de preaviso antes de la desvinculación definitiva. “Es un mes de preaviso, o sea que a partir del 15 o 16 de mayo ya quedan desvinculados. Son todos contratados y ni un solo peso de indemnización, nada. Se van sin nada después de muchos años de trabajo”, agregó Romano.

Desde el gremio advierten que el recorte impactará en distintas áreas del organismo y expresaron preocupación por las consecuencias que podría tener en el funcionamiento del SMN, clave para la emisión de alertas meteorológicas y la producción de información climática en todo el país.

Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial detallada por parte de las autoridades sobre los criterios aplicados para los despidos ni sobre cómo se reorganizarán las tareas tras la reducción de personal.