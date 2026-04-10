Alerta en el SMN: advierten posibles cierres de estaciones meteorológicas en Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atraviesa una momentos de tensión que ponen en jaque el futuro de la información climática del país. Tras confirmarse que el Ministerio de de Desregulación y Transformación del Estado negocia una tanda de 240 despidos, ante este panorama, los trabajadores del organismo advierte sobre un inminente «apagón» de datos oficiales y el posible cierre de 40 estaciones meteorológicas en puntos estratégicos del territorio.

En Río Negro, la preocupación crece ante la posibilidad de perder nodos fundamentales de información. Según detallaron, los despidos se repartirían entre 130 personas de las estaciones meteorológicas de todo el país y 110 de la sede central en la Ciudad de Buenos Aires.

La operatividad de las estaciones durante las 24 horas es uno de los puntos de mayor fricción. Según explicaron los trabajadores del SMN, la reducción de personal podría causar cierres de estaciones hasta afectar las guardias nocturnas, lo que interrumpiría la recolección de variables climáticas y repercutiría directamente al Sistema de Alerta Temprana y a las estadísticas a largo plazo.

El mapa de riesgo de las estaciones meteorológicas en Río Negro

El impacto del recorte varía según la especialización de cada central en la región. Según pudo conocer este medio, las estaciones denominadas sinópticas, encargadas de recolectar las variables que alimentan los pronósticos y el Sistema de Alerta Temprana, son las que podrían verse más afectadas dado su planta reducida de personal: Maquinchao cuenta con 5 observadores, San Antonio Oeste con 4 y Río Colorado con 3.

Uno de los puntos de mayor preocupación es la estación de Maquinchao, un sitio clave por su registro histórico y su ubicación en una de las zonas más frías del país. Con más de 110 años de historia, sus mediciones son vitales para la soberanía científica.

Silvina Romano, trabajadora del área de desarrollo del SMN explicó a Diario RÍO NEGRO que reducir su dotación de cinco observadores sería crítico, «la temperatura baja está las 24 horas, no podés cerrarla ni cambiar su plan de labor. Si falta uno solo, hacés un agujero en la toma del dato», sostuvo.

La estación fue inaugurada en 1902, un año antes que Cipolletti. Foto: Flor Salto.

En el Alto Valle, la estación climatológica de Cipolletti presenta una situación de fragilidad administrativa, operando actualmente con un solo observador. Por su parte, las centrales vinculadas a la aeronavegación, como Viedma y el aeropuerto de Bariloche (ambas con 7 observadores), dependen de esa dotación para cubrir las 24 horas. Según explicó Romano, cualquier baja en estas plantas obligaría a un cambio en el «plan de labor» y al posible cierre de guardias nocturnas.

Sin un observador en pista, la seguridad de los vuelos podría verse condicionada: «Vuelos nocturnos no deberían poder haber si no tenés observador meteorológico», indicó Romano, haciendo referencia a la necesidad de emitir avisos técnicos ante cambios repentinos en las condiciones de despegue y aterrizaje.

La observación de variables como presión, humedad y visibilidad en tiempo real es lo que permite validar los modelos globales. Romano enfatizó que «no hay forma de recuperar el dato meteorológico que no se observa en el momento», lo que genera vacíos de información en la vigilancia climática regional.

Alcance de los servicios del SMN y compromisos internacionales

La operatividad del SMN no solo responde a necesidades internas, sino también a estándares de la Organización Meteorológica Mundial. Argentina forma parte de una red de intercambio simultáneo de datos que permite monitorear fenómenos globales como el cambio climático. «El dato meteorológico no tiene fronteras, se transmite a bases mundiales porque el objetivo fundamental es la protección de la vida y la producción», subrayó la trabajadora del organismo y delegada de ATE.

«Río Negro, al igual que el resto de las provincias, va a ser sumamente afectada porque van a afectar a toda la cadena de estaciones meteorológicas», señaló la referente, quien remarcó que la pérdida de un nodo de observación interrumpe series estadísticas históricas que son difíciles de recuperar.

En el ámbito local, según Romano, el debilitamiento de la red de observadores impacta directamente en la precisión del Sistema de Alerta Temprana (SAT). Este servicio es la herramienta oficial que utilizan Defensa Civil, Bomberos y municipios para coordinar respuestas ante eventos climáticos severos. Sin la validación de campo que aportan las estaciones de Río Negro, la antelación y exactitud de estos avisos podrían verse reducidas.