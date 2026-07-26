Después de 45 años, Senillosa inauguró una escuela y ahora avanza otra obra clave de educación

La infraestructura educativa suma nuevos edificios y mejoras en establecimientos de Senillosa y Arroyito. Entre las obras más importantes se encuentra la construcción de la nueva Escuela Primaria N°267 de Arroyito, que permitirá ampliar la capacidad de atención de la zona, y la inauguración en febrero de la Escuela Primaria N°369, el primer edificio escolar construido en la localidad en 45 años.

La nueva escuela de Arroyito avanza con el objetivo de acompañar el crecimiento de la comunidad. El establecimiento, que actualmente recibe a 47 estudiantes, tendrá capacidad para 200 alumnos y contará con 930 m² cubiertos. El edificio incluirá cuatro aulas, biblioteca, espacios multipropósito, un aula para nivel inicial con sanitarios y un Salón de Usos Múltiples (SUM). La inversión prevista es de 3627 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 12 meses.

Por otro lado, la puesta en funcionamiento de la Escuela Primaria N°369 sumó una nueva alternativa para la educación primaria local. El edificio, ubicado en el barrio Aitue, fue construido en una planta y cuenta con siete aulas teóricas y espacios especiales para música, informática, biblioteca y un aula multiuso. La obra finalizó justo a tiempo para garantizar el inicio del ciclo lectivo 2026. La inauguración permitió descomprimir la matrícula de las escuelas existentes y ampliar el acceso a la educación.

Otros establecimientos educativos también tuvieron trabajos de mantenimiento y actualización. En la Escuela N°91, por ejemplo, se renovó la instalación eléctrica, se cambiaron más de 30 ventanas, se reparó la cubierta del techo y continúan mejoras en los sanitarios.

También se realizaron intervenciones en el CPEM N°15, con adecuación de armarios y reparación de molduras, y en el Centro de Formación Profesional N°34, donde se concretaron reparaciones de techo y trabajos en las instalaciones de gas y electricidad. En tanto, el CEF N°12 recibió mejoras en el gimnasio, la cocina, depósitos e ingresos, con una inversión cercana a los 98 millones de pesos y beneficio para una matrícula aproximada de 2000 estudiantes.

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