En vivo | Javier Milei habla desde la Expo Rural 2026: su discurso en la inauguración

La Exposición Rural de Palermo atraviesa su jornada más esperada. El presidente Javier Milei encabeza este domingo el acto central de la muestra agropecuaria más importante del país, en una ceremonia histórica que rompe con la tradición al realizarse un domingo, debido a su reciente viaje a Brasil para apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro, y coincidir con los 160 años de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Acompañado por el presidente de la entidad, Nicolás Pino, y los principales ministros del Gabinete, el jefe de Estado busca ratificar el rumbo económico de la gestión y consolidar el respaldo del sector agroindustrial.

Javier Milei en la Expo Rural 2026: seguí la cobertura minuto a minuto Milei sobre las retenciones al campo: “Vamos camino a terminar de liberarlos por completo” Durante su discurso inaugural, el presidente Javier Milei reconoció la carga tributaria que enfrenta el sector y dejó un mensaje directo sobre el futuro de las retenciones.



“El campo todavía carga con el peso de las retenciones, todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda”, destacó el mandatario ante el auditorio en Palermo. En ese marco, anticipó la decisión de su gestión a futuro: “Vamos camino a terminar de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida”. Javier Milei repasa sus medidas para el sector y promete “un campo radicalmente distinto” El Presidente dio inicio a su alocución en el acto central de la 138° Exposición Rural con un enfático respaldo a la labor de los productores agropecuarios nacionales.



Además de catalogarlos como “héroes” del desarrollo económico argentino, Milei enumeró las iniciativas que su Gobierno aplicó en favor del agro desde el inicio de su mandato. “El campo es el origen de la civilización”, sostuvo, para luego asegurar que las reformas en marcha darán paso a una nueva era de crecimiento sin precedentes para la producción agropecuaria. Foto: Enrique Garcia Medina Pino pidió integrar al campo con el petróleo, la minería y la tecnología El presidente de la Sociedad Rural Argentina cerró su intervención en Palermo rechazando la idea de que la actividad agropecuaria funcione de manera aislada o únicamente como proveedora de dólares para las arcas públicas.



“El agro no debe estar solo y no debe ser un simple generador de divisas”, sentenció Pino. En ese sentido, planteó la necesidad de consolidar alianzas estratégicas entre el campo y sectores clave como la energía y los servicios basados en el conocimiento para impulsar el crecimiento federal a largo plazo. La Rural respaldó los logros económicos de Milei, pero reclamó por las tasas provinciales Pese a los duros cuestionamientos al esquema impositivo, Nicolás Pino destacó los avances del plan económico del Gobierno nacional y resaltó el volumen de empleo que genera el sector agroindustrial.



El titular de la SRA elogió “la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y la baja del riesgo país”, valorando el crecimiento del diálogo con el Ejecutivo. Al mismo tiempo, cruzó las narrativas críticas sobre la actividad: “No repitamos el eslogan falso de que el campo no genera empleo. Generamos más de 4 millones de puestos directos e indirectos; todo el país se reactiva a partir del crecimiento del campo”. “Las retenciones deben dejar de existir por ley y para siempre” En el tramo más contundente de su discurso inaugural, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, apuntó directamente contra el esquema gravatorio que afecta al sector agropecuario y envió un mensaje claro al Gobierno nacional.



“Desde el año 2002, los gobiernos han sometido al campo a un régimen confiscatorio: las retenciones”, sostuvo Pino, precisando que “215 mil millones de dólares ingresaron sólo por ese concepto en las arcas del Estado”. Mirando de frente a Javier Milei, remarcó: “Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente: las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”. Nicolás Pino, presidente de la SRA. Foto: Clarín Fotografía Con el Himno y la Marcha de San Lorenzo, comenzó el acto central en La Rural El acto oficial en el predio de Palermo dio inicio con un emotivo marco institucional a cargo de la banda del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, encargada de ejecutar las estrofas del Himno Nacional Argentino.



Tras la interpretación del himno, los Granaderos se retiraron recorriendo la pista central al ritmo de la Marcha de San Lorenzo, que fue entonada de forma unánime por el público presente en las tribunas. Como cierre de la apertura, se proyectó un video institucional alusivo al 160° aniversario de la Sociedad Rural Argentina. Llegó Milei a La Rural junto a su Gabinete y con la ausencia de Villarruel Minutos antes de las 11 de la mañana, Javier Milei hizo su ingreso formal al predio de Palermo para participar del acto central de la Exposición Rural. El mandatario llegó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, marcando la notoria ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.



Al ingresar, el Presidente recorrió la pista central saludando a las tribunas repletas y se fundió en un efusivo abrazo con Nicolás Pino, Javier Milei en la exposición Rural 2026. Foto: Clarín Fotografía. «La tierra seguirá siendo nuestra»: Patricia Bullrich sobre la Ley de Propiedad Privada en La Rural La senadora nacional Patricia Bullrich respaldó con firmeza al sector del campo y apuntó contra la legislación actual sobre tierras:



“Es el lugar de mayor producción de dólares del país, que aporta muchísimo a nuestra Nación”, destacó al llegar al predio. Durante su contacto con la prensa, la legisladora defendió la iniciativa de ley de Propiedad Privada impulsada para terminar con los avances sobre campos y viviendas: “Buscamos que vaya contra las usurpaciones que son permanentes en territorios agrícolas y urbanos, y que permita que el valor de la tierra sea razonable, Patricia Bullrich en La Rural. Foto: Clarín Fotografía. Los detalles del discurso de Javier Milei El cronograma oficial abrirá sus puertas a las 9:00, mientras que el despliegue central arrancará puntualmente a las 11:00 con la entrada del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín y la llegada de Javier Milei al palco oficial.



Tras las estrofas del Himno Nacional y un video conmemorativo por los 160 años de la entidad, llegarán los discursos más esperados del día:



– Javier Milei, presidente de la Nación.

– Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).



La jornada cerrará con el tradicional desfile de los grandes campeones de cada raza ganadera y la exhibición de la maquinaria agrícola de última generación. Expectativa en la tribuna: la mirada puesta en los derechos de exportación Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó moderar las expectativas al relativizar la posibilidad de anuncios rimbombantes, los productores aguardan un guiño concreto sobre la hoja de ruta para la reducción progresiva de los derechos de exportación (retenciones). Todo listo en el predio de La Rural El predio de Palermo luce colmado por más de 400 stands, delegaciones de 15 provincias e instructores de todo el país. Tras el ingreso del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín y la entonación del Himno Nacional, la transmisión oficial proyectará un video conmemorativo por los 160 años de la SRA antes de dar paso a los discursos principales.

Los puntos centrales de la jornada en la Expo Rural este domingo 26