Destrozaron un transformador y dejaron sin agua a Villa Manzano

Un nuevo hecho de vandalismo generó indignación en una localidad del Alto Valle. Desde Edersa confirmaron la destrucción de un transformador de distribución que generó un «enorme perjuicio» a los vecinos de Villa Manzano ya que se cortó el suministro de agua.

Detallaron que el equipo de 80 KVA abastecía a la estación de bombeo de agua potable de la localidad.

Desde la empresa distribuidora de energía eléctrica informaron que «por el nuevo ataque contra las instalaciones eléctricas, Villa Manzano se encuentra sin provisión de agua«.

El hecho de vandalismo ocurrió durante esta madrugada. Foto: Gentileza.

Además, explicaron que las cuadrillas operativas de Edersa se encuentran trabajando en la reparación de las instalaciones, para de esta forma normalizar el servicio.

Esa zona del Alto Valle que incluye a Cinco Saltos, Barda del Medio, Cordero y Manzano, «ha sido durante este año, un constante escenario de robos y vandalizaciones eléctricas«, sostuvieron.

Explicaron que en los últimos meses se registraron ocho ataques contra transformadores de distribución, a lo que hay que sumarle robos de cables en media y baja tensión.

El destrozo dejó sin agua a toda la localidad. Foto: Gentileza.

Además, se mostraron preocupado desde Edersa ya que «no cuenta en stock con transformadores para reposición, dado que los hechos delictivos no paran y en el mercado, ese tipo de artefactos, con muchos componentes importados, no se consiguen con facilidad».