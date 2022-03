Devolverán el dinero a los puesteros que no pudieron vender durante el show de La Renga en Fernández Oro

Tras finalizar el show de La Renga en Fernández Oro los puesteros locales reclamaron que no pudieron vender sus productos. El conflicto surgió por una disposición del vallado de seguridad de último momento que provocó que un grupo de puestos ambulantes se vieran perjudicados en sus ventas.



El municipio de Fernández Oro reconoció que este fue el único incidente dentro de la organización para el mega-evento y se dispuso a reconocer a cada uno de los puestos la restitución del canon de pago por el stand. Además, la municipalidad informó que la situación que se generó es ajena a la organización municipal y específicamente por una disposición de seguridad de último momento.

El Coordinador de Gabinete, Martín Rebaliatti, mantuvo el día lunes una reunión abierta con todos los feriantes donde escuchó cada una de las situaciones. Durante las reuniones se solicitó que los vecinos que tuvieron pérdidas de alimentos presenten las facturas que comprueben la existencia del gasto y se les reconocerá el dinero y se procederá al mecanismo de restitución. Aseguró que «el dinero está garantizado para cada uno de los feriantes que se apostaron sobre calle 1º de Mayo y que acrediten haberse visto afectados en sus ventas».

También se resolvió desde el Municipio acompañar a los feriantes con un Festival Musical a total beneficio de ellos, donde la exclusividad de ventas queda reservada sólo a quienes se vieron afectados. Además, se ofrece la posibilidad de ser partícipes de otro Festival de ‘Doma y Folclore’ a realizarse en el mes de Abril, entre otros eventos.

Los puesteros reclaman que se les compense con las ganancias que ellos hubieran recaudado durante el show. Asimismo, manifiestan que no pueden dar pruebas fehacientes de sus inversiones, limitando en la capacidad de acción al Municipio porque no se puede devolver un dinero que no se puede comprobar que estuvo dentro del gasto.

Este viernes se desarrollará el Festival Musical en el que tocará en vivo La Champion Liga en una iniciativa conjunta con los organizadores del evento ‘La Primera del Río’. De esta manera el Municipio entiende que hay un acompañamiento explícito a los vecinos que estuvieron envueltos en esta inesperada situación comercial.