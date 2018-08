Día de la Independencia de Bolivia: el recorrido de Benigno y Antonia en la región

Hijos de la tierra

Parir en las gamelas

El de Río Negro, Hugo (hoy de 33 años), nació en Beltrán. “Yo estaba embarazada de mi segundo hijo y a pesar de eso seguíamos trabajando en el campo. Sentía dolores fuertes, pero trataba de no darle importancia, hasta que no aguante más y caí al suelo. Rápido me llevaron a una pieza de las gamelas, tiraron unas frazadas y me acostaron. Vino una vecina y me ayudó a parir. Así nació Hugo”, cuenta la mujer.