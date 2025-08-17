Día de la Niñez: 10 derechos fundamentales explicado para niños, niñas y adolescentes

Estos 10 derechos fundamentales forman parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, un acuerdo que firmaron casi todos los países del mundo para proteger y cuidar a la infancia. Cuando conocés tus derechos, podés crecer más seguro y feliz. Hay personas y leyes que deben protegerte siempre.

1. Derecho a la nacionalidad, sin discriminación de raza, religión o nacionalidad

Todos los chicos y chicas tienen los mismos derechos, sin importar en qué país nacieron, cómo es su piel, qué idioma hablan o en qué crean. Significa que nadie puede tratarte mal por ser diferente. Si vas a otra escuela, a otro barrio o incluso a otro país, tus derechos viajan con vos.

2. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y felices

Necesitás vivir en un lugar seguro, con personas que te cuiden, te den cariño y te ayuden a estar bien de cuerpo y de corazón. Esto incluye ir al médico si te enfermás, aprender cosas nuevas, tener amigos y tiempo para descansar y jugar.

3. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad

Desde que nacés, tenés derecho a un nombre y a pertenecer a un país. Tu nombre dice quién sos y tu país te reconoce como parte de su gente. Es como tener un carnet que te abre la puerta a otros derechos, como ir a la escuela o recibir atención médica.

4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas

Todos los chicos y chicas necesitan comer rico y sano, vivir en una casa que los proteja del frío y la lluvia, y poder ir al médico cuando lo necesiten. También las mamás necesitan cuidados antes y después de que nazca el bebé, para que ambos crezcan sanos.

5. Derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad

Si un chico o una chica tiene alguna discapacidad, debe recibir la ayuda necesaria para aprender y jugar igual que todos. Puede ser un maestro que lo acompañe, materiales especiales o terapias que lo ayuden a desarrollarse al máximo.

6. Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y la sociedad

Todos los chicos y chicas necesitan sentirse queridos y seguros. Lo mejor es vivir con tu familia, pero si eso no es posible, debe haber personas y lugares que te cuiden y te den un hogar lleno de afecto.

7. Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y jugar

La escuela es para todos y debe ser gratis. Allí aprendés cosas importantes y descubrís lo que te gusta hacer. Pero también tenés derecho a jugar, correr, dibujar, cantar o imaginar historias, porque el juego es parte de tu crecimiento.

8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro

Si hay una emergencia como una tormenta fuerte, un incendio o un accidente, los chicos y las chicas deben recibir ayuda primero. Es para que estén a salvo y tranquilos lo antes posible.

9. Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil

Ningún chico o chica debe ser dejado solo sin cuidado ni obligado a trabajar. Las niñas y los niños necesitan estudiar, descansar y jugar. Trabajar puede ser peligroso y robarles el tiempo para aprender y disfrutar.

10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo

Aprender también es conocer el valor de la amistad, el respeto y la ayuda mutua. Esto significa que todos debemos tratar bien a los demás, aunque sean diferentes, y resolver los problemas sin peleas.

Una mochila con herramientas para tu vida

Recordar tus derechos es como tener una mochila con herramientas que podés usar siempre que lo necesites. No importa si estás en la escuela, en tu casa o jugando en la plaza, esos derechos viajan con vos. Y lo mejor es que, cuando los cuidamos entre todos, estamos construyendo un mundo más justo, amable y feliz para vivir.

¿Qué hacer si no se respetan tus derechos?

Si alguna vez sentís que algo no está bien o que no te están tratando como corresponde, tenés derecho a pedir ayuda.

Podés hablar con un adulto de confianza: puede ser tu mamá, papá, abuelos, tíos, maestros, una vecina o alguien que te cuide.



También en la escuela los docentes, directores y preceptores están para escucharte y ayudarte.



Hay instituciones, teléfonos y oficinas que protegen a los niños y niñas. En Argentina, podés llamar gratis al 102, la línea de ayuda para chicos.



Recordá: cuando pedís ayuda, no estás haciendo nada malo. Al contrario, estás cuidándote.

Las piezas de Quino que ilustran estas páginas tienen derechos cedidos a UNICEF. Este es un trabajo conjunto entre Río Negro y UNICEF Argentina.