Día de la Niñez: algunos juegos con palabras para pellizcar la imaginación

En el Día de la Niñez no pueden faltar los juegos… ¡ni siquiera los de palabras! Te invitamos a reír, inventar y dejar volar la imaginación con estas propuestas para jugar con el lenguaje. Algunas de las consignas salen de las páginas del diario RÍO NEGRO y están pensadas para que las disfrutes en familia.

Para qué sirve / sirve para

Para jugar en familia o con amigos. En papelitos separados cada uno escribe una pregunta y una respuesta con esa fórmula: “Para qué sirve” y “Sirve para”. Ojo: la respuesta NO debe responder a la pregunta. Por ejemplo: ¿Para qué sirve soñar? / Sirve para limpiar la casa. O: ¿Pará sirve una planta? / Sirve para oír mejor. O: ¿Para qué sirve el color azul? / Sirve para viajar sin plata. Una vez que todos escribieron, mezclan las preguntas por un lado y las respuestas por otro. Después sacan al azar una pregunta y una respuesta y las leen en voz alta. Así se arman combinaciones absurdas, poéticas y sorprendentes. Si son poquitos participantes, cada uno puede escribir varias preguntas y varias respuestas.

Ida y vuelta

Otro juego grupal. Los participantes piensan seis palabras al azar. Pueden combinar sustantivos, verbos, adjetivos. Por ejemplo: Camello, Libro, Naranja, Luna, Soplar, Salchicha. Cada uno tiene que escribir un cuentito o un poema donde esas palabras aparezcan estrictamente en el orden en que las anotaron. Por ejemplo: Me subí a un camello para leer mi libro nuevo, porque no quería que me molestaran. Además, llevé jugo de naranja. Anduve muchas horas bajo la luz de la luna. Etc. Luego, deben escribir otro texto que siga el orden inverso (Salchicha, Sopla, Luna, etc.). ¡Atención!: no debe ser el mismo cuento al revés, si no una historia bien distinta.

El personaje

Recorré el diario de papel y elegí la foto de alguna persona que te llame la atención y que no conozcas. Inventale un nombre, una profesión o trabajo, su edad, el lugar donde vive y un secreto que tiene y que jamás le contó a nadie. Después escribí una historia que transcurra el día en que alguien descubre su secreto, o él se ve obligado a revelarlo.

Soy noticia *

Imaginate que, por algún motivo, salís en el diario. Bueno: tenés que escribir la nota. Para eso, respondete estas preguntas en orden: ¿Qué ocurrió? ¿Quién o quiénes -además de vos- estuvieron involucrados? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? y ¿Por qué sucedió? Podés buscar un ejemplo en alguna de las noticias de este diario. En lugar de una foto, podés acompañarla con un dibujo.

Binomio fantástico

¿Qué pasa si juntás dos palabras que no tienen nada que ver? ¿Por ejemplo, ardilla y aspiradora, o barbijo y fantasma, o gato y bota? A veces, estas asociaciones sirven para imaginar un cuento. Probá usar las iniciales de tu nombre y apellido. Con la de tu nombre, elegí un verbo; con la de tu apellido, un sustantivo. Por ejemplo, si tus iniciales son A.M, la dupla podría ser AMASAR y MURCIÉLAGOS o AGRANDAR y MARIPOSAS. Y podrías escribir la historia de un panadero que hace pan de murciélago, o de un científico que en su laboratorio da vida a una mariposa gigante… Usando tus inciales, buscá combinaciones divertidas, que hagan volar tu imaginación.

* Contá tu noticia y ganá! Mandala a consignas@rionegro.com.ar y participá por un libro infantil en LECTON