Día del Cáncer: la importancia del abordaje emocional en los procesos oncológicos

Los profesionales de la salud advierten que cada vez hay más conciencia respecto a la necesidad de un abordaje emocional de los pacientes con cáncer. La psicóloga especializada en Oncología y Cuidados Paliativos, Guadalupe Colombo Paz, indicó que los resultados son más favorables cuando este tipo de enfermedades se afronta con un soporte psicoterapéutico.

“Tiempo atrás, la psicología positiva empezó a evaluar con qué herramientas contaban los sobrevivientes de situaciones adversas. En los últimos años, hay más conciencia de la importancia de la salud mental en los procesos oncológicos. Esto favorece estilos de afrontamiento más efectivos”, resumió.

Consideró que “un diagnóstico así es disruptivo. El cáncer dispara muchísimas cosas en la vida de una persona y de su familia. No solo hablamos de la parte biológica sino emocional. Para esto es importante ver quién es la persona, en qué momento le sucede y qué sentido le da a la enfermedad”.

De todos modos, advirtió que «hay tantos mitos en torno al psicólogo así como los hay en torno a la palabra cáncer. ‘¿Para qué voy a ir si estoy bien?´, plantean muchas veces. Por lo general, los pacientes llegan con cierta resistencia, por sugerencia de sus médicos o radioterapeutas. Pero día a día, crece el porcentaje de personas que busca acompañamiento».

Esta psicóloga del hospital Ramón Carrillo de Bariloche y la Fundación Intecnus calificó como “artesanal” el cuidado de una persona con cáncer, razón por la cual no existe una única metodología y abordaje. Lo que sirve a uno quizás no resulta a otra persona. “En el recorrido, un paciente puede necesitar distintas cosas. No es lo mismo el momento del diagnóstico que el tratamiento o las pausas. Un espacio de abordaje psicoterapéutico permite transitar lo que pueda llegar a despertarse desde el momento del diagnóstico”, expresó.

Colombo Paz insistió en que se trata de “atravesar y transitar el cáncer y no algo contra lo que hay que luchar. De otra forma, es difícil imaginar que el enemigo está dentro nuestro. No solemos usar metáforas bélicas”.

Según reconoció, en su experiencia tras acompañar a pacientes con cáncer, se genera “un cambio de perspectiva general de uno mismo y de la vida. Para bien. La gente piensa que es algo muy terrible y al transitar esto, hay mucho crecimiento”.

También destacó la importancia del acompañamiento de la familia y los amigos. “Muchas veces, la persona que transita la enfermedad necesita estar acompañada y no ser vista con pena. Por eso, sirve mucho asesorarse. A veces, los allegados nos plantean que no saben cómo tratarlos. Hay que desmitificar y acortar distancia porque muchas veces, el diagnóstico genera distancia. Me alejo porque no se qué hacer”, advirtió.