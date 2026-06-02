Día Nacional del Bombero Voluntario: Añelo conmemoró la fecha junto a cuarteles de la región

A fines del siglo XIX, más precisamente un 2 de junio de 1884, en el barrio porteño de La Boca, se creó el primer cuartel de bomberos voluntarios, con un gran componente de la comunidad de inmigrantes italianos que forjaron los inicios del sistema nacional. Con motivo de celebrar aquel día histórico, la comunidad de Añelo brindó esta mañana homenaje al cuerpo de bomberos voluntarios, a los cuales Mariano Mansilla, presidente de la Comisión Directiva, destacó por su labor diaria. «Hoy nos reunimos para honrar la historia; reconocer a quienes formaron y hoy forman parte de nuestra historia y renovar el compromiso con el servicio», expresó Mansilla

Mariano Mansilla, presidente de la Comisión de Bomberos Voluntarios

Por otra parte, Mansilla ponderó los aportes que ha recibido la institución para llevar adelante tan significativa tarea, mencionado que el año pasado se ha inaugurado «un nuevo cuartel con el apoyo del Poder Ejecutivo y Legislativo, provincial y local. Se han invertido mas de 250 millones de pesos en la compra de vehículos»

Al acto, además de la presencia del Intendente Municipal, hizo su presencia el Presidente del Consejo Deliberante, Marcelo Venegas y el Comisario Inspector Sergio Ranguiman, Director de la Dirección Seguridad Interior Añelo. En su alocución, Banderet agradeció la invitación y felicitó al cuerpo de bomberos en su día, «por esta vocación, por este compromiso hacía la ciudadanía, en los incendios y en los accidentes». El jefe comunal valoró que «cuando hay una situación de emergencia no se mira el color, no se mira el estatus social, no se mira si es una empresa o un vecino; la colaboración está»