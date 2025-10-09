Diputados declaró la emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Antes de la sesión, hubo un banderazo de científicos del Conicet

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves 9 de octubre de 2025 el proyecto de ley que declara la emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La iniciativa reconoce la grave crisis que atraviesa el sistema científico y tecnológico argentino tras dos años de fuerte ajuste a los fondos de la ciencia y la tecnología, y propone medidas urgentes para garantizar su sostenimiento, recomposición y desarrollo federal.

El proyecto, presentado por el diputado Gollán (Unión por la Patria), obtuvo unanimidad, 132 votos a favor de los presentes.

El pedido del tratamiento era solicitado desde hace meses por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones, Científicas y Técnicas (Conicet); además de los institutos y universidades nacionales.

Hasta entrada la noche del miércoles no había certezas de su tratamiento, ya que estaba a mitad del temario. Por eso trabajadores y científicos del Conicet realizaron un movilizaciones, paros y banderazos para solicitar su urgente tratamiento.

Cerca de las 2 de la madrugada de este jueves y al filo del quórum, se aprobó el proyecto.

El texto aprobado propone:

• Recomponer el poder adquisitivo de investigadores, becarios, técnicos y administrativos, actualizando los ingresos conforme a la inflación.

• Restituir los fondos recortados y asegurar el cumplimiento de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Garantizar la continuidad de becas, ingresos a carrera y proyectos de investigación en curso.

• Reforzar la federalización de la inversión científica, destinando un mínimo del 20% del incremento presupuestario al Programa de Promoción Federal de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

El diputado Daniel Gollán resaltó el tiempo que tuvieron que esperar para llegar a ese momento, y quizá recordando experiencias pasadas, no anduvo con más prolegómenos y pidió directamente ir a votar, no sin antes advertir al pleno: “Si van a dejar sin quórum a la ciencia y la tecnología, piénsenlo bien”.

Intervino a continuación la pampeana Marcela Coli, quien sostuvo que “no podemos permanecer en silencio ante el vaciamiento que está sufriendo la ciencia y la tecnología”, al tiempo que anunció modificaciones al texto. También detalló la incorporación de un artículo el jefe del bloque UP, Germán Martínez, quien señaló que declaraban “bienes públicos estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico nacional a las empresas y sociedades del Estado que integran el sistema nuclear, de telecomunicaciones, aeroespacial y de industria para la defensa”.

“El planteo que estamos haciendo es un tema sumamente sensible y tiene que ver con algo muy caro a los sentimientos de los argentinos y un elemento central para el desarrollo de la República Argentina”, destacó Martínez, quien citó a empresas como Nucleoeléctrica Argentina, ARSAT y otras de esas características.