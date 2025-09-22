Dolor por la muerte de Azucena Díaz, referente de Madres de Plaza de Mayo

Dolor por el fallecimiento de Azucena Díaz, de Madres de Plaza de Mayo. Foto: Gentileza @hijos_capital.

Azucena Díaz, una de las figuras más emblemáticas de la organización Madres de Plaza de Mayo, murió el domingo. Era oriunda de Tucumán.

Su incansable lucha por la Memoria, Verdad y Justicia, y la búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido durante la última dictadura militar, la convirtieron en un símbolo de la resistencia.

Nacida en Tucumán y residente en La Matanza, Azucena se destacó por su humildad y firmeza en sus convicciones. Desde la desaparición de su hijo el 24 de marzo de 1976 en Tucumán, ella se unió a las Madres de Plaza de Mayo.

Azucena Díaz, una figura de madres de Plaza de Mayo con un legado de lucha y compromiso

Azucena, que participó activamente en las marchas semanales de los jueves en Plaza de Mayo junto a su hija, fue un referente para las nuevas generaciones de activistas. Su tenacidad y entrega fueron reconocidas en 2024, cuando la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense la declaró «Personalidad Destacada de los Derechos Humanos».

Organizaciones como H.I.J.O.S. Capital la despidieron con un sentido mensaje: «Hasta siempre Azucena Díaz», expresando sus condolencias y recordando su compromiso inquebrantable.

¡Hasta siempre Azucena Díaz!



Integrante de Madres de Plaza de Mayo. Su hijo Manuel Taján fue desaparecido por el terrorismo de Estado el 24 de marzo de 1976 en Tucumán. Era jornalero y dirigente sindical en el ingenio azucarero Concepción.



Nuestro abrazo a la familia. pic.twitter.com/AlVnfuvIGp — H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) September 21, 2025

Noticias Argentinas