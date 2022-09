«Domadoras de dragones», la historia documentada de las mujeres que reman

Una mención casi al pasar de una profesora encendió las alarmas internas del cineasta Damián Leibovich. En ese comentario había una buena historia para documentar y se puso manos a la obra para registrar el proceso de las “Domadoras de dragones”, un grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que reman como parte de su recuperación física y emocional.

Damián cursaba en 2018 la especialización en divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación de la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche, cuando la docente Astrid Bengtsson comentó que formaba parte de un grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer. “Ahí me sonó la campana y recuerdo que también dijo, ‘queremos organizar un mundial’”, rememoró con una sonrisa el director de cine que espera con ansias el preestreno de su película en el Festival Audiovisual Bariloche (este martes a las 19 en la Biblioteca Sarmiento) luego de recibir el primer premio en la categoría Salud del World Film Festival en Cannes y dos menciones especiales, por guión y dirección, en el Five Continents Film Festival, que se realiza en Venezuela.

Así comenzó Damián a grabar a este grupo de mujeres que entrenaba en el Club de Regatas y las siguió durante 3 años en sus encuentros, prácticas, viajes y el paso a paso para lograr los botes dragón necesarios para su entrenamiento.

Damián Leibovich escuchó en 2018 por primera vez hablar de las mujeres que reman para rehabilitarse del cáncer de mama e hizo un documental. Gentileza

“No sabía cuánto iba a rendir ni nada, pero me parecía que estaba piola hacer el intento”, admitió el director de aquel origen que tuvo siempre como meta concretar una película documental, sin guión preestablecido, con muchas horas de filmación (fueron más de 50 en total) y que tuvo el apoyo como coproducción de la UNRN, donde trabaja desde 2016.

“Todo el documental está construido en base a sus relatos y lo que ellas cuentan está mostrado gracias a lo que fui registrando”, explicó Damián sobre aquel proceso largo que concluyó en junio del año pasado con el primer montaje que exhibió a amigos, colegas y familiares, y que después de pulirlo concluyó en el documental de 1:51 horas.

La trama del documental

La película aborda la temática del remo en bote dragón como forma de recuperación física y emocional y como herramienta para prevenir los linfedemas en las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que fueron operadas. Este deporte náutico actúa como drenaje linfático natural al prevenir que los brazos se hinchen tras la mastectomía y tiene también grandes beneficios desde lo psicológico, ya que agrupa a mujeres que comparten sus sensaciones y experiencias, destacó la universidad, que es coproductora de “Domadoras de dragones”.

El proyecto de un grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que reman como una forma de rehabilitarse, llegó al cine con «Domadoras de dragones». Gentileza

Damián no tenía ninguna cercanía con la temática de su documental, por eso, fue conociendo y adentrándose en la cuestión médica y científica de la enfermedad y su rehabilitación a medida que registraba las imágenes.

“Aprendí algo que no sabía en lo que tiene que ver con la cuestión médica y científica. También me genera admiración por estas mujeres, por el empuje, por esta fuerza que le ponían al proyecto y cómo iban logrando cosas, me parece que es admirable y tuve la suerte de estar cuando decían ‘vamos a ir a pedir ayuda a la provincia’ y después estuve cuando le entregan el cheque, y cuando llegaron los botes. Uno va participando del proceso y es gratificante”, sentenció el director que se recibió años atrás en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica de Buenos Aires, dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

La trama pone en valor el desafío grupal por el que transitan más de medio centenar de mujeres de Bariloche a lo largo de sus entrenamientos, que comenzaron en el lago Nahuel Huapi, en el Club de Regatas, y siguieron en el lago Moreno.

Daniám Leibovich junto a la UNRN documentó el trabajo de rehabilitación de mujeres de Bariloche sobrevivientes de cáncer de mama. Foto: Chino Leiva

Pero también incluye conflictos interpersonales que surgieron a medio camino y que derivaron en una división del grupo original. La decisión de incorporar este episodio motivó un análisis particular del director que finalmente optó por incorporarlo porque “es algo universal, nos ocurren a todos, hasta en una reunión de consorcio surgen problemas”, indicó.

El resultado final del documental, que las protagonistas todavía no vieron de manera completa y seguramente estarán en el preestreno en el FAB, fue algo “enriquecedor” para Damián y espera que también lo sea para los espectadores: “Mi objetivo como realizador en general, no solo con esta película, es que la gente de alguna manera se modifique gracias a lo que ve, más allá del entretenimiento. Por eso supongo que apenas me enteré del proyecto, creí que valía la pena ser testigo y multiplicarlo, me cerró por todos lados”.

La trayectoria de la película

El documental compitió en 9 festivales nacionales e internacionales.

En 2019 participó en la categoría “película en construcción” en el FAB.

El documental de Damián Leibovich compitió en nueve festivales internacionales y obtuvo tres premios.

En 2022 logró tres premios internacionales: Mejor película sobre temática Salud en el World Film Festival en Cannes y dos menciones especiales en el Five Continents Film Festival, una al guión y otra a la dirección.

En octubre, declarado “mes de sensibilización sobre el cáncer de mama” por la OMS, la película estará disponible para que las asociaciones de difusión y prevención de cáncer de mama puedan organizar proyecciones.

La gira por festivales continuará hasta marzo del año próximo.

El preestreno nacional de “Domadoras de dragones” tendrá dos funciones en el FAB, el 20 y 24 de septiembre, en la Usina Cultural del Cívico (Biblioteca Sarmiento).