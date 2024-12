Donación de sangre: Neuquén lidera en donantes voluntarios, pero el promedio diario es bajo

Neuquén demostró un compromiso con la donación de sangre y se destaca por tener un 65% de donantes voluntarios, una cifra superior al promedio nacional del 50%. Sin embargo, la provincia enfrenta un desafío importante: la baja cantidad de donantes diarios, lo que compromete la disponibilidad continua de este recurso vital.

La referente del Centro Regional de Hemoterapia, Romina Barufaldi, contó que en 2024 se atendieron a 6.700 personas en todas las postas de extracción de la provincia, obteniendo 2.659 litros de sangre.

Así, Neuquén se posiciona por encima de la media nacional en cuanto a donantes de sangre voluntarios, con un 65% de las personas que donan por decisión propia, en comparación con el 50% que se registra en el promedio del país.

A pesar de que ese número es alentador, contrasta con el bajo promedio diario de donantes. Aunque el balance anual muestra un leve incremento respecto al año pasado, con 100 litros más, aún queda mucho por mejorar. “Necesitamos al menos 20 donantes que se acerquen por día, pero actualmente llegamos con furia a 5”, señaló Barufaldi.

La donación de sangre es un acto crucial para salvar vidas, ya que permite atender emergencias como accidentes, hemorragias, complicaciones de parto y enfermedades como el cáncer y la leucemia.

Barufaldi explicó que una sola donación puede salvar tres vidas, ya que el volumen extraído (menos de medio litro) se fracciona en glóbulos rojos, plaquetas y plasma. «La vulnerabilidad de los pacientes que están a la espera de recibir su tratamiento es increíble».

«Al extender el brazo no solamente estamos brindando estos componentes seguros, de calidad y disponibles para que sean utilizados, sino que estamos brindando esperanza, que es mucho más importante», expresó la referente.

Centro de Hemoterapia en Neuquén. Foto: neuqueninforma.gob.ar

El Banco de Sangre trabaja con altos estándares de calidad para garantizar componentes seguros y accesibles. “Hay diez hospitales en la provincia que cuentan con servicios de medicina transfusional, lo que asegura equidad en el acceso a la salud”, destacó.

Además, durante el año se realizaron 80 colectas de sangre gracias a la colaboración de instituciones amigas, muchas de las cuales han logrado fidelizarse participando en más de dos campañas anuales.

La trabajadora también enfatizó que donar es seguro, rápido y prácticamente indoloro. El tiempo total del procedimiento es de unos 30 a 40 minutos, y la extracción unos 10. El volumen donado se repone en 24 horas. «Lo único que molesta es la aguja en la piel, pero es como un pellizquito que rápidamente pasa y el volumen que donamos es de menos de medio litro».

Barufaldi comentó que el verano es una época crítica para la donación, ya que las vacaciones y licencias reducen la cantidad de voluntarios. Esto ocurre mientras aumentan las emergencias debido al mayor tráfico en rutas. “Es vital que tengamos sangre disponible y segura para estar listos ante cualquier necesidad. La diferencia entre contar con sangre y no tenerla puede ser la vida o la muerte”, advirtió.

Actualmente, las mujeres pueden donar hasta tres veces al año y los hombres, cuatro. No es necesario sacar turno, y los horarios de atención en el Centro Regional de Hemoterapia ubicado en Teodoro Planas 1915, durante las fiestas son jueves y viernes de 8:30 a 14:00, y sábados de 8:30 a 13:00.

A partir del 6 de enero, el Banco de Sangre retomará su horario habitual y sumará una posta céntrica en el Hospital Castro Rendón los lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 12:00.

Para aquellas personas que estén interesadas en donar sangre se recuerda que es fundamental una correcta hidratación el día previo a la donación, además de cumplir con los siguientes requisitos: tener entre 16 y 65 años (entre 16 y 18 años con autorización de padre/madre/tutor), pesar más de 50 kilogramos, tener buena salud, presentarse con el DNI, no haber donado sangre en los últimos tres meses, no tener tatuajes y/o perforaciones con un tiempo menor a un año, y no estar en ayunas.