Colecta de sangre en el MNBA de Neuquén: «Una sola donación ayuda hasta tres personas»

El Centro Regional de Hemoterapia (CRH) de Neuquén, que recibe todas las donaciones de la provincia, cumple 9 años y para festejarlo organizó una jornada de colecta de sangre en el Museo Nacional de Bellas Artes. La médica, Romina Barufaldi, convocó a participar. «Una sola donación ayuda hasta tres personas», comentó.

El festejo será promoviendo la donación de sangre voluntaria. La cita es este martes, de 9 a 13 en el Museo Nacional de Bellas Artes, en calles Mitre y Santa Cruz.

El centro fue el primero de la Patagonia. Recibe todas las donaciones que se realizan en la provincia, se estudian y fraccionan bajo los máximos estándares de calidad. «Una persona que se atiende acá en la capital o en el lugar más alejado de Neuquén recibe la misma calidad«, aseguró Barufaldi.

La donación de sangre es fundamental, ya que «la única forma de obtenerla es a través de la donación» dijo. «No hay ningún medicamento o fármaco hasta el momento que pueda reemplazar todas las bondades que tiene la sangre y sus componentes», señaló.

La médica expuso que la donación de sangre «es un acto médico que es seguro, al donante no le va a generar ningún riesgo para su salud».

«Los principales requisitos para donar sangre son: tener entre 16 y 65 años de edad (entre 16 y 18 años con autorización de padres/tutor); pesar más de 50 kg; gozar de buena salud; no haber donado sangre en los últimos 3 meses; no tener tatuajes y/o perforaciones con un tiempo menor a un año; desayunar de manera habitual (no hay restricciones de alimentos, se aconseja tomar 500 ml de agua 30 minutos antes de donar); y presentar documento de identidad.

Barufaldi detalló que el tiempo total es de media hora más o menos. Recomendó anotarse previamente así de antemano saben cuántas personas esperan mañana. Se realiza a través de la página de la subsecretaría de bienestar ciudadana de la municipalidad.

Colecta de sangre en el MNBA de Neuquén: el trabajo del Centro Regional de Hemoterapia

El Centro Regional de Hemoterapia tiene la función de articular y fortalecer todos los servicios de hemoterapia de los hospitales de la provincia. «El objetivo final es abastecernos con sangre de donantes voluntarios y habituales, que es el primer eslabón de la cadena en la seguridad transfusional», contó Barufaldi.

Señaló que «trabajan un montón de personas que están todas abocadas a obtener el producto bajo la máxima calidad».

Allí se le realizan todos los estudios a los componentes de la sangre. «Por ejemplo, tenemos el periodo de ventana que es cuando todavía no podemos diagnosticar por los laboratorios alguna infección, por eso es tan importante que la persona que asista a donar lo haga de forma voluntaria sin ninguna presión».

«Se pueden llegar a obtener hasta cuatro componentes de la sangre, aunque habitualmente decimos tres, que son: los glóbulos rojos, que tiene una duración de hasta un mes y medio, las plaquetas, que se usan, por ejemplo, para enfermedades como leucemia, y el plasma que dura casi un año. De él se puede obtener medicamentos y vacunas», explicó.