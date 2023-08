Dramático: a pesar del deslave, vuelven a sus casas en San Martín de los Andes

Este lunes un deslave tuvo lugar en el centro de San Martín de los Andes, precisamente en el cerro Curruhuinca, por las intensas precipitaciones de estos últimos días. No hubo heridos, pero veinte familias debieron ser evacuadas y tres personas mayores debieron ser asistidas. A pesar de lo sucedido y las advertencias por la inestabilidad del suelo, la mayoría vuelve a sus casas, una familia optó por quedarse en un refugio, mientras que otra sufrió la destrucción total de su vivienda en la ladera.

Según relató el director de protección civil de San Martín de los Andes, el deslave ocurrió por las intensas precipitaciones registradas durante los últimos días y la posterior formación de diques naturales en el sector.

En el lugar trabajó gran cantidad de organismos, como defensa civil y bomberos. El director de protección civil de San Martín de los Andes, Sebastián Torcibia manifestó a Diario RÍO NEGRO: «la situación actual es que estamos transitando, si se quiere, el peor momento con el agua«. Explicó que, aunque cae poca agua, sigue lloviendo, complicando el panorama.

Desde un primer momento, los organismos volvieron a advertir que el sitio sufre de inestabilidad en el suelo. «La ladera es inestable y viene de hace años, hay informes de muchas entidades», señaló Torcibia.

En cuanto a las familias autoevacuadas, el director del sector comunicó que fueron aproximadamente 20 y por seguridad y prevención. «Al momento de la emergencia se trabajaba casi sin luz, reinaba el caos así qué la prioridad fue salvaguardar la vida de la gente«, expuso.

«Todos se evacuaron a casas de amigos o familiares y, a través de Desarrollo Social, se asistió a tres personas que no tenían a donde ir y en el día de hoy siguen siendo asistidas por el municipio», relató Torcibia. Se encuentran en un comedor rural y permanecen allí. Se trata de una familia que tiene miedo de volver, diferente a la mayoría que decidió hacerlo, a pesar de las advertencias.

El director de protección civil, comentó que los vecinos insistían en volver a sus domicilios. «Querían volver para preservar el lugar, evitar el vandalismo y demás», expuso, aunque afirmó que les advirtieron que el lugar no es seguro.

Torcibia indicó que Desarrollo Social mantiene contacto con los vecinos, atendiendo las necesidades. «Anoche a última hora pidieron colchones y frazadas, por ejemplo, después se los atiendes a algunos con viandas y cosas así», mencionó.

En el momento de la emergencia, se suspendió un ramal de energía eléctrica y seis o siete familias no tuvieron gas porque algunos caños sufrieron deformaciones, informó Torcibia. «Durante la mañana se restableció la energía eléctrica, pero el gas no, cada familia tenía que hacer su reclamo al ente regulador», narró.

De todas las familias afectadas, una de ellas perdió su casa. «La vivienda quedó inhabitable y las tres personas fueron a la casa de unos parientes, y permanecen allí», contó el director de protección civil.

Desde Protección Civil, Torcibia insistió en que «mucho no se puede hacer en el suelo». Por eso recomendaron a los vecinos que no vuelvan al lugar. «Entendemos que quieran cuidar sus pertenencias, si quieren volver, que vuelvan, pero el lugar no es seguro«, expuso.