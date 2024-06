El Gobierno analizó los primeros seis meses de gestión como un «éxito» y volvió a defender a Pettovello

En medio de la controversia por las irregularidades en los contratos de la cartera de alimentos, el vocero presidencial Manuel Adorni reafirmó su apoyo a la ministra Sandra Pettovello. Adorni calificó la gestión de Pettovello como «sensacional, buena, y decente», y sostuvo que es «lo más grande que hay». Aseguró que la ministra está entregando «absolutamente todo» en su función y remarcó que su inocencia no necesita ser demostrada. Además, destacó los primeros seis meses de gestión como un «verdadero éxito».

La declaración de Adorni se produjo en un momento crítico, donde la figura de Pettovello viene siendo cuestionada por supuestas irregularidades en los contratos de su ministerio. A pesar de estas acusaciones, el vocero presidencial mantuvo una postura firme en defensa de la ministra, destacando su dedicación y ética en el desempeño de sus funciones.

«Pettovello aún no definió si asistirá al Congreso. Es lo más grande que hay, es buena, es decente y lo está dando todo. La inocencia no se demuestra. El Gobierno no tiene que demostrar su inocencia», expresó en su habitual conferencia de prensa.

Manuel Adorni, vocero presidencial, durante la conferencia de prensa en Casa Rosada.

Además, Adorni se refirió a la salida de Fernando Szereszevsky, uno de los asesores más cercanos a Pettovello, quien dejó su cargo debido a compromisos laborales con la banda Ratones Paranoicos. El portavoz explicó que la temporalidad del cargo del asesor ya era conocida y prevista desde el principio.

Durante la conferencia, Adorni también evaluó los primeros seis meses del Gobierno de Javier Milei, calificándolos como un éxito. Afirmó que, aunque aún queda mucho trabajo por hacer, los avances en la economía han sido significativos.

«No hay ni una décima parte del trabajo realizado. Argentina estaba absolutamente colapsada, infectada de populismo», expresó Adorni, subrayando la gravedad de la situación que encontraron al asumir el poder.

El vocero presidencial enumeró las acciones y medidas implementadas por el Gobierno, destacando que los resultados de estos primeros seis meses han sido «excelentes». No obstante, Adorni reconoció que uno de los errores fue subestimar el tiempo necesario para que la política entendiera la urgencia de las reformas propuestas.

«Hicimos lo que pudimos con las herramientas que tenemos», sostuvo, al lamentar que «van seis meses y no le han aprobado ninguna ley al Gobierno, aun así los resultados han sido excelentes y absolutamente extraordinarios cuando uno los contrasta con la burocracia y esquema político que rige en la Argentina«.

Adorni hizo un llamado a la sanción de la Ley Bases, enfatizando que su aprobación es crucial para avanzar en las reformas estructurales necesarias. Criticó a la «casta política» por no comprender la urgencia del momento y señaló que este sector ha sido el principal obstáculo para la administración de Milei.

En su discurso, Adorni mencionó las «bombas» que el Gobierno logró desactivar, refiriéndose a los problemas económicos y políticos heredados. Afirmó que, a pesar de las dificultades, el camino recorrido hasta ahora fue «correcto y exitoso, y que el Gobierno continuará por esta senda para lograr una Argentina más próspera y libre de populismo».

