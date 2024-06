Potenciar Trabajo: con qué asignaciones es compatible Volver al Trabajo en junio 2024

El Potenciar Trabajo ahora es Acompañamiento Social o Volver al Trabajo. El programa que dependía de Desarrollo Social fue eliminado y reemplazado por dos iniciativas que desde hace unos meses coordina el Ministerio de Capital Humano. En ese contexto, el Gobierno Nacional explicó que los beneficiarios del exPotenciar Trabajo pasaron de manera automática a uno de los dos programas mencionados.

«Si sos beneficiario del exPotenciar Trabajo, te vamos a reasignar de manera directa al programa que te corresponda, Volver al Trabajo o de Acompañamiento Social, sin que tengas que hacer ningún trámite adicional», había anunciado Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello.

Así, Acompañamiento Social está dirigido a personas mayores de 50 años o madres de cuatro o más hijos menores de 18 años. Por su parte Volver al Trabajo está orientado a personas de entre 18 y 49 años.

«El programa Volver al Trabajo tendrá como únicos beneficiarios a las personas que resulten transferidas del programa Potenciar Trabajo. Si eras beneficiario del Potenciar Trabajo y no estás incluido en Volver al Trabajo, te corresponde el Programa de Acompañamiento Social«, aclaró el Ministerio en su página web.

Potenciar Trabajo en junio 2024: qué es Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo, que depende de la Secretaría de Trabajo, busca que los titulares del plan desarrollen «competencias sociolaborales» para «mejorar las oportunidades de inserción laboral». «Esto se realiza a través de la participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos», explicó Capital Humano.

Los beneficiarios de Volver al Trabajo percibirán una asignación dineraria mensual fija no remunerativa de 78 mil pesos. Según detalló el Gobierno Nacional, el programa tendrá vigencia de 24 meses.

El Ministerio de Capital Humano advirtió que aquel beneficiario que participe de protestas y con ello impida el «normal funcionamiento de los transportes o no permitiere a terceros movilizarse libremente por la vía pública» será expulsado del programa en forma inmediata y se le suspenderá el pago.

Potenciar Trabajo: compatibilidades de Volver al Trabajo en junio 2024

Según el Gobierno Nacional, el cobro del programa Volver al Trabajo será compatible para aquellas personas que:

* Perciban la Asignación Universal por Hijo.

* Perciban la Asignación Universal por Embarazo.

* Perciban prestaciones económicas o materiales de naturaleza habitacional y/o de protección familiar otorgadas por el Estado.

* Reciban prestaciones de carácter alimentario.

* Sean trabajadores independientes inscriptos en el Monotributo Social o Monotributo categoría A.

* Sean trabajadores registrados bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para empleadas domésticas.

* Sean trabajadores rurales que realicen trabajos temporarios o estacionales.

* Registren un vínculo contractual de empleo público iniciado con posterioridad a su incorporación al programa, con una remuneración bruta mensual que no exceda el valor de 3 Salarios Mínimos.

* Registren un trabajo bajo relación de dependencia en el sector privado por una relación laboral iniciada con posterioridad a su incorporación al programa, con una remuneración bruta mensual que no exceda el valor de 3 Salarios Mínimos.

* Registren un empleo formal bajo relación de dependencia encuadrado en el Programa de Inserción Laboral. En este supuesto de compatibilidad no será aplicable el límite máximo de 3 Salarios Mínimos para las remuneraciones.