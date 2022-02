El autotest llega a las farmacias de Bariloche con tarifa única

El autotest de Covid-19 llegará hoy a las farmacias de Bariloche que lo solicitaron, quienes por ahora tendrán disponible una única marca de este dispositivo, con una tarifa única de 1.650 pesos.

Las farmacias ya fueron advertidas que no tendrán el stock que habían solicitado ya que en lugar de las cuatro marcas autorizadas por la Anmat, en principio llegaría solo un modelo, preció Marcela Coretti, referente del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro en Bariloche.

La farmacéutica explicó que se viene corriendo la fecha de entrega y la última confirmación realizada es que hoy llegarían a la ciudad los autotest para su entrega en cada farmacia que adhiere a la Confederación Farmacéutica.

“Tenemos consultas todo el tiempo, desde enero cuando aún no estaban autorizados y últimamente mucho más”, admitió Coretti a RÍO NEGRO respecto de la demanda que existe en la población para adquirir el autotest, sobretodo debido a que actualmente el Ministerio de Salud no realiza testeos gratuitos a personas que no tengan síntomas de gravedad, enfermedades previas o sean mayores de 60 años.

Coretti precisó que el autotest que se venderá en las próximas horas tendrá un costo de 1.650 pesos, según se acordó y lo pueden utilizar de manera autónoma personas mayores de 14 años, mientras que los menores y adultos mayores deberán requerir asistencia de otra persona para realizarse el testeo.

A nivel provincial se informó que los autotest que llegarán en esta primera etapa de venta al público son los denominados Inmunobio del laboratorio Jayor.

Las farmacias tendrán registrada la cantidad de autotest que reciban en el sistema SIAFAR, que es el utilizado para validar recetas, y allí se incluyó un botón bajo la denominación “autotest covid” donde se debe cargar la factura y los datos de cada cliente que lo compra, un proceso similar a las vacunas que se proporcionan con la obra social de los jubilados PAMI.

El cliente que se lleva el autotest tiene un código QR para escanear y cargar allí los datos del resultado de su autotest y esa información va directamente al sistema nacional. Otra opción es que se informe a la farmacia y allí carguen el resultado. También se debe informar si el autotest no será utilizado en lo inmediato.