El Bolsón: el río Villegas en colapso ambiental y con cientos de peces muertos

“Todos los días, a las 8, camino desde el cruce de Gendarmería hasta el colegio. Pero desde hace unos días no se escuchan más las huadras y el martín pescador”, reflejó ayer la cocinera de la escuela 166 de Río Villegas.

No obstante, aclaró que “la gente de Villegas no consume agua del río, se abastece de una vertiente que se distribuye a través de una red domiciliaria”, aunque “hay familias que pescan y consumen esas truchas , con el peligro que ello conlleva. Pero quizás ya murieron todos los peces, por la cantidad que se ve en la orilla”.

Otra hipótesis estaba referida a “combustible de la vieja usina tirado en una cantera entre la ruta y el río o a carburo arrojado por pescadores furtivos”. Sin embargo, nada de ello está certificado hasta el momento.

Por su parte, el administrador de la estancia, Cané Saintantonin, contrapuso que “los peces de nuestra laguna están vivos, pueden ir y certificarlo. No usamos químicos, hay un producto que se usa en las algas pero no para matarlas, sino para conservar la vida, de hecho está lleno de patos, truchas y miles de microorganismos. En la casa principal hay otra laguna, de la cual extraemos el agua que tomamos, y no tiene salida al arroyo Pefaure”.