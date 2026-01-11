El Gobierno apuntó contra «grupos terroristas» por los incendios en Chubut y dijo que envió casi 300 brigadistas

Mientras la lluvia trae alivio a los brigadistas que luchan contra los incendios forestales en Chubut, el Gobierno Nacional apuntó contra «grupos terroristas» como causantes de los focos ígneos que consumieron más de 11 mil hectáreas y decenas de casas. Asimismo, a una semana del inicio del fuego, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó los recursos que dispuso el Ejecutivo, mientras trabajadores de parques nacionales reclaman un aumento salarial.

«En la zona de los incendios en Chubut se investigan hechos deliberados e intencionales para iniciar el fuego«, indicaron este domingo desde la cartera de Seguridad que lidera Alejandra Monteoliva.

Según comunicaron a través de sus redes sociales, los indicios preliminares indican que estos delitos «estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches».

Además, el ministerio aseguró que estos grupos cuentan con «antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental».

Por el momento, el Gobierno Nacional no brindó mayores detalles sobre los indicios preliminares que vincularían los incendios forestales a un atentado, ni tampoco qué agrupación sería, ni cuáles son los antecedentes que cuenta en el país con respecto a «terrorismo ambiental».

Por su parte, desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, institución a cargo del incidente y fuente de información oficial de lo que ocurre en la Comarca Andina, señalaron que aún resta «determinar» la causa del incendio que inició el pasado lunes 5 en Puerto Patriada.

«El Ministerio de Seguridad Nacional identificará, detendrá y llevará a la Justicia a los responsables. El que las hace, las paga», concluyó el comunicado.

Adorni informó los recursos que dispuso Nación en la lucha contra los incendios en la Patagonia»

A través de sus redes sociales, el jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, precisó que desde que surgieron los incendios «en el sur del país» desplegaron:

295 brigadistas : 232 de Nación (128 de Parques Nacionales y 104 de la Agencia Federal de Emergencias) y 63 de la Provincia de Córdoba.

: 232 de Nación (128 de Parques Nacionales y 104 de la Agencia Federal de Emergencias) y 63 de la Provincia de Córdoba. 15 medios aéreos .

. Camiones autobomba 4×4 .

. Apoyo logístico de las Fuerzas Armadas .

. Asistencia sanitaria .

. Envío de ayuda humanitaria.

Desde el Ministerio de Capital Humano añadieron que asisten en la provincia de Chubut con «cuatro camiones con elementos para los damnificados».

Fuente: Ministerio de Capital Humano.

«Quiero agradecer especialmente a los brigadistas y bomberos que arriesgan su vida para salvar la de los argentinos, y al Gabinete Nacional por todo el trabajo coordinado. Fin«, concluyó el tweet de Adorni.

Trabajadores de parques nacionales reclaman «salario digno» en medio de los incendios

En medio de la lucha contra el incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces, que principalmente afecta a las inmediaciones del lago Menéndez en Chubut, brigadistas reclamaron un «salario digno» con un mensaje en redes sociales.

«Acá hay compañeros de diferentes parques nacionales (Lanín, Nahuel Huapi, Laguna Blanca, Alerces) y queremos llevar un mensaje a la comunidad; a las autoridades, principalmente», inicia el video que se subió a la cuenta de uno de los brigadistas.

«Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo básicamente lo esencial, que es un salario digno, una planta permanente, una estabilidad que nos brinde el trabajo, y una jubilación acorde», concluyeron.

En medio del debate por el Presupuesto 2026, la oposición denunció que uno de los sectores más afectados era el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El diputado de UxP, José Glinski, sentenció en contacto con Ámbito Financiero que la partida del SNMF que se aprobó en el Congreso es de $20.131 millones, lo que implica un recorte del 53,6% con respecto al 2024 y de casi 70% comparado con el 2023.